У в'язня Кремля Абдуллаєва в ШІЗО почався гіпертонічний криз

У українського політв'язня в РФ Теймура Абдуллаєва, який хворів у російській колонії на COVID-19 і майже постійно перебуває в штрафному ізоляторі, погіршився стан здоров'я - спостерігається гіпертонічний криз, в ШІЗО йому призначено ліжковий режим.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«Сьогодні мого сина Теймура у ВК-2 відвідав адвокат з м. Салават Айзат Ішимгулов. Зовні Тимур виглядає як раніше. Але стан здоров'я погіршився - гіпертонічний криз. Артеріальний тиск такий високий, що 16 лютого через гіпертонію йому призначили ліжковий режим до 3 березня», - розповідає Абдуллаєва.

За її словами, в умовах ШІЗО це реалізується у такий спосіб - нари не прибирають, не пристібають до стіни, а залишають так, що можна знаходитися в ліжку. При цьому медики піднімали питання про переведення Теймура Абдуллаєва до медчастини. Планується, що 1 березня буде медобстеження стану здоров'я, після чого буде вирішено, чи залишать його в ШІЗО, чи переведуть до лікарні.

Термін нинішнього покарання закінчується 3 березня, однак, судячи з усього, вже призначено наступне покарання. При цьому керівник медчастини обговорював з керівником безпеки колонії, як вирішити питання з передаванням Абдуллаєву медикаментів, які прибули в Салават ще 16 грудня. Планують вивести його на годину з ШІЗО для отримання ліків.

Як приклад, мати політв'язня пояснила, що останнє покарання Теймур отримав за те, що «прикрив камеру під час туалету, вони ж там під постійним відеоспостереженням». А в цілому Абдуллаєв «з адміністрацією не сперечається».

Як розповідала раніше Діляра Абдуллаєва, вона ще 8 грудня вислала бандероллю ліки синові Теймуру, який в колонії хворів на коронавірус. На пошті бандероль була отримана 16 грудня. Але в колонії поштове відправлення оформили не як бандероль з ліками (хоча вона відповідає подібним вимогам), а як посилку. Посилки ж у колонії розкривають, оглядають у присутності ув'язненого і видають йому особисто. Натомість в середині грудня, коли черговий тест Абдуллаєва на коронавірус був негативним, його знову відправили в ШІЗО, де він досі перебуває.

Раніше повідомлялося, що кримчанина Теймура Абдуллаєва з березня минулого року практично весь час тримають в штрафному ізоляторі ВК-2 (м. Салават, Башкирія, РФ). У серпні 2020-го ненадовго переводили в камеру з суворими умовами тримання, у листопаді-грудні - в карантин у зв'язку з захворюванням на COVID-19. Решту часу він провів у ШІЗО.

Кримчанина Теймура Абдуллаєва засудили на 16,5 років позбавлення волі і 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брата Узеїра Абдуллаєва - на 12,5 років позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.