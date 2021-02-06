Політв'язню Абдуллаєву знову продовжили термін у ШІЗО

Українському політв'язню Теймуру Абдуллаєву, якого утримують у колонії в РФ, вкотре продовжили термін утримання у штрафному ізоляторі - тепер до 16 лютого.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«На жаль, те, що я припускала, підтвердилося. Завтра, 6 лютого у мого сина Теймура закінчувався термін перебування в ШІЗО. І ось мені вдалося дізнатися, що термін цей продовжений на 10 днів - до 16 лютого. За чергове надумане порушення - як завжди», - розповіла вона.

Раніше Діляра Абдуллаєва, звернулася до всіх небайдужих із закликом писати листи її синові, оскільки «це його захист». Адреса: Росія. 453256, Республіка Башкортостан, м. Салават, станція Южна, ФКУ ВК-2 УФСВП Росії по Республіці Башкортостан, Абдуллаєву Теймуру.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок дружина політв'язня Аліме Абдуллаєва розпочала флешмоб на підтримку свого чоловіка. На фото, що відкриває акцію, вона вказала, що Теймур перебуває в ШІЗО 245 днів. «Звертаюся до журналістів, громадських активістів, правозахисників, органів державної влади з проханням звернути увагу на ситуацію з моїм чоловіком», - підкреслила Абдуллаєва.

Раніше повідомлялося, що кримчанина Теймура Абдуллаєва з березня минулого року практично весь час тримають у штрафному ізоляторі. У серпні 2020-го ненадовго переводили в камеру із суворими умовами утримання, в листопаді-грудні - в карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Решту часу він провів у ШІЗО.

Кримчанина Теймура Абдуллаєва засудили на 16,5 років позбавлення волі та 1 року 4 місяців адміністративного нагляду, його брата Узеїра – на 12,5 років позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав усіх засуджених за першою сімферопольською «справою Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.