Мати політв'язня Абдуллаєва розповіла про нелюдські умови в ШІЗО

Кримчанина Теймура Абдуллаєва, якому термін у ШІЗО російської колонії продовжили до 22 січня, утримують з порушенням міжнародно визнаних норм про захист прав людини.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«На початку тижня адвокат із Салавата Ішимгулов відвідав у колонії мого сина. А Теймур - як завжди, у ШІЗО. Ішимгулов каже, що вперше таке зустрічає: людина скоро рік - практично постійно в ШІЗО. Адвокат сказав, що Тимур тримається: розуміє що, так треба, або його розчавлять», - розповіла Абдуллаєва.

Вона повідомила подробиці побуту в штрафному ізоляторі. У камері - 4 людини. Нари о 5-й годині ранку пристібаються до стіни до 10-ї ночі. Відповідно весь цей час ув'язнені ходять від стіни до стіни, адже сидіти ніде. «А в центрі карцеру, куди їх помістили, стоїть унітаз. При цьому - цілодобове відеоспостереження і камера спрямована ​​прямо на туалет. Це непристойно. Крім того, є постанова ООН про захист прав людини із забороною такого принизливого цілодобового відеоспостереження», - пояснює мати політв'язня.

За її словами, це приміщення - не провітрюється. Прийом їжі відбувається там само. Тому в'язні домовилися справляти нужду послідовно, приблизно в один час, щоб запах устиг вивітритися.

«Але ж організму не накажеш, і це мука... Ув'язнені намагаються утримувати камеру в чистоті, хоча води в крані немає. Але це не помітно, бо багато років ремонт не робився. І все це спеціально, щоб ув'язнені в таких нелюдських умовах зламалися і перестали почуватися людьми», - говорить Діляра-ханум.

Теймур розповів, що у нього знову сильні головні болі, тиск 170 на 100. Однак медики без дозволу адміністрації не можуть видати ліки, які мати переслала синові. Адвокат сподівається, що наприкінці тижня йому вдасться вирішити це питання в медсанчастині.

На прохання Діляри Абдуллаєвої адвокат повідомив Теймуру, що омбудсмен Людмила Денисова планує відвідати українських політв'язнів, ймовірно, приїде і до Абдуллаєва.

«Шлю вам фотографію сина в карцері. Він блідий, змарнів, але тримається бадьоро, привітно. Тимур дуже хоче гарячого чаю і свіжого повітря (у нього з дитинства алергія, але комісія в Ростова «не знайшла» цього). Так мало моєму виснаженому, замученому синочкові треба...» - говорить Абдуллаєва.

Як повідомляв Укрінформ, засудженого за сфабрикованою «справою Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва в колонії практично весь час тримають у штрафному ізоляторі. У серпні його ненадовго переводили в камеру із суворими умовами утримання, в листопаді-грудні - в карантин у зв'язку із захворюванням на коронавірус. Решта часу - в ШІЗО.

Діляра Абдуллаєва раніше повідомляла, що після того, як у Теймура температура знизилася, 17-18 грудня, його знову помістили в штрафний ізолятор, і через десять днів продовжили термін перебування до 22 січня.

Засуджений за сфабрикованою справою Теймур Абдуллаєв жістав 16 років і 6 місяців позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеїр - 12 років і 6 місяців позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав усіх засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.