Мати політв'язня у РФ Абдуллаєва просить писати листи її синові

Про це мати політв'язня розповіла кореспонденту Укрінформу.

«Завтра, 6 лютого, у мого сина Теймура закінчується черговий термін перебування в ШІЗО. Сьогодні, в останній робочий день тижня, я зателефонувала до спецвідділу колонії, аби з'ясувати, чи будуть йому продовжувати покарання. Мені відповіли ввічливо, але туманно. Я так зрозуміла, що, найімовірніше, покарання знову продовжать», - наголосила Абдуллаєва.

За словами чергового зі спецвідділу, Теймур отримує листи, які йому надсилають. «Хочу звернутися до всіх небайдужих, аби вони писали листи моєму синові, який незабаром вже як рік майже постійно перебуває в ШІЗО. Гадаю, потрібно більше писати Теймуру листи. Там, у колонії - це його захист», - каже Абдуллаєва.

Мати політв'язня нагадує адресу сина в ув'язненні: Росія. 453 256, Республіка Башкортостан, м. Салават, станція Південна, ФКУ ВК-2 УФСВП Росії по Республіці Башкортостан, Абдуллаєву Теймуру.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок дружина кримчанина Теймура Абдуллаєва Аліме розпочала флешмоб на підтримку свого чоловіка. На фото, що відкриває флешмоб, вона уточнила, що Теймур перебуває в ШІЗО 245 діб. «Звертаюся до журналістів, громадських активістів, правозахисників, органів державної влади із проханням звернути увагу на ситуацію з моїм чоловіком», - зазначила Аліме Абдуллаєва.

Раніше повідомлялося, що кримчанину Теймуру Абдуллаєву, який перебуває у ВК-2 у башкирському місті Салават і там хворів на COVID-19, продовжили час перебування в ШІЗО до 6 лютого. Його в колонії з березня минулого року практично увесь час тримають в штрафному ізоляторі. У серпні 2020 року Абдуллаєва ненадовго переводили до СУС (камери з суворими умовами утримання), в листопаді-грудні - на карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Решта часу - в ШІЗО.

Теймур Абдуллаєв отримав 16,5 року позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеїр - 12,5 року позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.