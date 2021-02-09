Політв'язню Абдуллаєву, який хворів на COVID-19, вже вісім тижнів не передають ліки

Українському політв'язню в РФ Теймуру Абдуллаєву, який хворів у російській колонії на коронавірус і майже увесь час перебуває в штрафному ізоляторі, з 16 грудня не передають бандероль з ліками і обіцяють повернути її лише 16 лютого.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«Під час офіційного дзвінка в суботу мій син Теймур сказав, що бандероль з медикаментами, яку я йому надіслала 8 грудня, досі не передали. На пошті міста Салавата, там, де ВК-2, мені повідомили, що колонія забрала ліки ще 16 грудня», - розповідає Абдуллаєва.

Далі, за її словами, вона з початку цього тижня телефонувала до ВК-2. Їй там пояснили, чому ліки досі не передано Теймуру Абдуллаєву, який у листопаді-грудні хворів в колонії на COVID-19. Виявляється, в колонії поштове відправлення було оформлено не як бандероль з ліками (хоча вона відповідає подібним вимогам, зокрема її вага - менш як 2 кг), а як посилка. Посилки ж у колонії розкривають, оглядають в присутності ув'язненого і видають йому особисто. У свою чергу, в середині грудня, коли черговий тест Абдуллаєва на коронавірус був негативним, його знову відправили до ШІЗО, де він досі перебуває.

«Так ось, сьогодні мені телефоном з колонії сказали, що медикаменти Теймуру видадуть 16 лютого. У цей день у нього закінчується термін чергового покарання, перебування в ШІЗО. Хочу вірити, що 16 лютого мого сина відпустять зі штрафного ізолятора до загону, і вже надовго», - наголосила мати політв'язня.

Раніше Діляра Абдуллаєва звернулася до всіх небайдужих із закликом писати листи її синові, оскільки «це його захист». Адреса: Росія, 453 256, Республіка Башкортостан, м. Салават, станція Південна, ФКУ ВК-2 УФСВП Росії по Республіці Башкортостан, Абдуллаєву Теймуру.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого дружина політв'язня Аліме Абдуллаєва розпочала флешмоб на підтримку свого чоловіка. «Звертаюся до журналістів, громадських активістів, правозахисників, органів державної влади з проханням звернути увагу на ситуацію з моїм чоловіком», - зазначила Абдуллаєва.

Раніше повідомлялося, що кримчанина Теймура Абдуллаєва з березня минулого року практично увесь час тримають у штрафному ізоляторі. У серпні 2020 року на которкий час його переводили до камери з суворими умовами утримання, в листопаді-грудні - на карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Решту часу він провів у ШІЗО.

Кримчанина Теймура Абдуллаєва засудили на 16,5 року позбавлення волі і 1 рік та 4 місяці адміністративного нагляду, його брата Узеїра - на 12,5 року позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх засуджених за першою сімферопольською «справою Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.