Одиночний пікет у Криму: «суд» розглянув справу дружини політв'язня без її відома

В окупованому Криму на Севілю Омерову - дружину засудженого фігуранта Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" Ризи Омерова склали адмінпротокол, який розглянули в «суді» без її сповіщення.

Про це повідомляє у Фейсбуці Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

"Суд" припинив справу проти Севілі Омерової за відсутністю складу правопорушення, але російські силовики не погодилися з таким рішенням і оскаржуватимуть його у "Верховному суді Криму". Апеляція призначена на 24 лютого", - йдеться в повідомленні.

Як пояснила адвокат Ліля Гемеджі, на Омерову склали протокол через одиночний пікет, який вона провела на підтримку свого батька і чоловіка, "але хто і коли складав протокол - невідомо".

Адвокат розповіла, що поліцейські приїхали до Севілі Омерової додому 27 грудня 2020 року і взяли з неї пояснення, але жінка не знала, що силовики готували проти неї адміністративний протокол.

"Можливо, підписи Севілі Омерової отримані обманним шляхом без роз'яснення прав і обов'язків і, відповідно, суті того, що відбувається. Захист має намір ознайомитися з матеріалами справи і брати участь у суді апеляційної інстанції", - повідомила адвокат Гемеджі.

Нагадаємо, 27 грудня 2020 року в селищі Азовське Джанкойського району дружина фігуранта Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" Ризи Омерова провела одиночний пікет, заявивши про незгоду з обвинуваченням її батька і чоловіка в тероризмі.

Як повідомляв Укрінформ, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (Росія) 12 січня прийняв рішення про ув'язнення трьох кримських татар. Зокрема, Енвера і Ризу Омерова позбавили волі на 18 і 13 років відповідно, Айдера Джаппарова - на 16 років з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.