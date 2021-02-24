Біля посольства РФ у Києві встановили білборд «Крим це — Україна!»

Біля будівлі посольства Російської Федерації у Києві встановили білборд, який нагадує, що Крим це — Україна.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Просто фото, просто посольство РФ у Києві, просто констатація факту: Крим — це Україна!» — йдеться у повідомленні, яке супроводжується відповідним фото.

На плакаті зображена символіка Департаменту контррозвідки СБУ.

Варто також зазначити, що подібні білборди з’явилися і в інших містах України, де розташовані консульства РФ: у Харкові, Львові та Одесі.

Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулося підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом 26 лютого 2020 року заснував в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Фото: СБУ