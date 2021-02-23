Росія стягнула в Крим військо, якому треба 2,6 мільйона кубометрів води на рік - Наєв

Збільшення кількості військових РФ у Криму суттєво впливає на забезпеченість місцевого населення водою. Наразі чисельність російських військ на півострові становить близько 33 000, а на його потреби, згідно з нормами російського Міноборони, потрібно близько 2,6 мільйона кубометрів води на рік.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Той факт, що на даний час керівництво Російської Федерації неспроможне повноцінно забезпечити Крим прісними водними ресурсами – досить очевидний. І це, насамперед, спричиняє подальший занепад промисловості та сільського господарства, а також є передумовою виникнення гуманітарної та екологічної проблеми. Згідно з офіційними даними, станом на 01 січня 2021 року, на тимчасово окупованій території АР Крим на постійній основі мешкають 2 416 856 осіб. Разом з тим, наявна чисельність російських військ складає близько 33 000 осіб”, - наголосив Наєв.

Враховуючи нинішню політику Росії, командувач не виключив, що вказана кількість російських військових на півострові зростатиме й надалі.

“Росія продовжує “накачувати” півострів окупаційними військами. Враховуючи цей факт та згідно з нормами російського Міноборони, для такої кількості військових потрібно близько 2,6 мільйона кубометрів води на рік. Також, крім особового складу військовослужбовців, треба враховувати обслуговування військової техніки, побутові потреби і найголовніше – створення додаткових резервів з водою задля автономного забезпечення потреб у випадку надзвичайної ситуації з метою недопущення зниження боєготовності військових підрозділів”, - розповів Наєв.

Такі дії військово-політичного керівництва Росії, збільшення чисельності військовослужбовців ЗС РФ в Криму та створення там суцільної військової бази суттєво впливають на рівень забезпеченості місцевого населення водою, наголосив командувач.

Як повідомляв Укрінформ, до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. В даний час запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел призводить до засолення кримського грунту.

Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, підкреслюючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.

Станом на 8 лютого ц.р,. за інформацією керівника підприємства «Вода Криму» Володимира Баженова, запаси води в Криму продовжують знижуватися. Сімферопольське водосховище від проєктної потужності на сьогоднішній день має всього 7%, Партизанське - 14%, Аянське — 26%.