Ніякої води окупантам: Кориневич каже, що дамбу Північно-Кримського каналу треба добудувати

На Херсонщині на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу необхідно добудувати дамбу, щоб максимально унеможливити потрапляння води до тимчасово окупованого Криму.

Про це йшлося під час зустрічі постійного представника Президента України в АР Крим Антона Кориневича з начальником Управління Північно-Кримського каналу в місті Таврійськ Сергієм Шевченком, повідомляє Укрінформ із посиланням на Представництво у Фейсбуці.

«Обговорили важливі для функціонування каналу питання, зокрема потребу добудови дамби на 107 кілометрі каналу, яка, з одного боку, максимально унеможливлює потрапляння води до тимчасово окупованого Криму, а з іншого боку - дозволить значно покращити заходи з меліорації південних районів Херсонщини”, - зазначив Кориневич.

Він наголосив, що позиція Представництва і Управління каналу залишається однозначною - ніякої води в Крим до деокупації.

Як повідомлялося, до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлене тільки після деокупації півострова.

Фото: facebook.com/ppu.gov.ua