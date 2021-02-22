Наєв: Україна у березні проведе навчання десантників поблизу Криму - симетрично з РФ

Українські десантники в березні проведуть навчання поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення спроможності вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“У Командуванні об'єднаних сил ЗС України для угрупування військ, підрозділи якого утримують позиції на південному напрямку, щомісячно, й у березні зокрема, заплановано комплекс заходів бойової підготовки. Насамперед, підрозділи мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку, як з повітря, так і з морського узбережжя”, - сказав Наєв.

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Зокрема, він поінформував, що в ході проведення навчань та тренувань підрозділи протиповітряної оборони здійснять підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення з повітря ворожого десанту на різних висотах та ділянках місцевості. В цей час резерви угрупування військ відпрацюють як марші до визначених районів нанесення вогневого ураження з морського узбережжя, так і практичні дії щодо запобігання висадки з кораблів на суходіл підрозділів ймовірного противника та, в подальшому, його знищення.

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“Крім того, нами проведено значний обсяг робіт з покращення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією АР Крим. Постійне тренування інженерно-саперних підрозділів і рухомих загонів загороджень, як морських, так і наземних, на визначених рубежах мінування гарантують своєчасне виконання завдань з позбавлення можливості висадки морського десанту”, - наголосив Наєв.

Як повідомлялось, у середині березня на полігоні «Опук» в АР Крим відбудеться командно-штабне навчання ЗС РФ з гвардійським десантно-штурмовим Кавказьким казачим полком зі Ставрополя і гвардійським артилерійським полком з Анапи. Під час навчань десантники будуть відпрацьовувати десантування особового складу і техніки на незнайомий майданчик. Крім того, вони мають захопити об’єкти умовного противника і утримувати їх до прибуття основних сил з’єднання.За інформацією Міноборони РФ, також десантно-штурмові підрозділи ВДВ відпрацюють висадку на необладнане морське узбережжя з великих десантних кораблів Чорноморського флоту Росії і оборону морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника.

В інтерв'ю Укрінформу 16 лютого 2021 року Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив, що протягом семи років бойовий склад надводних кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту збільшено на 45%. Загальна кількість становить 58 одиниць, у тому числі носіїв крилатих ракет морського базування "Калібр" – 13 одиниць. Нещодавно до бойового складу ЧФ було прийнято черговий малий ракетний корабель "Грайворон", який також є носієм крилатих ракет "Калібр". Таким чином, їхній сумарний ракетний залп становить близько 80 ракет.

Крім того, кількість бойових літаків в окупованому Криму збільшено в 3,5 раза, вертольотів – у 9 разів, кількість танків досягла близько 40 одиниць, кількість бойових броньованих машин збільшено в 6 разів, ракетних систем залпового вогню - в 6,5 раза, розгорнуто систему протиповітряної/протиракетної та протикорабельної оборони, а кількість військовослужбовців збільшена в 3 рази та перевищила 40 тис. осіб.