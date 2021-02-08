Зеленський підписав закон про допуск іноземних військових до навчань у 2021 році

Президент Володимир Зеленський підписав закон про про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як зазначається, ухвалення цього документа зумовлене необхідністю виконання процедур, передбачених Конституцією, щодо схвалення рішення глави держави про допуск підрозділів інших держав на територію України.

Зокрема, Президент у грудні 2020 року підписав указ № 570/2020 «Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2021 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях», який потребував затвердження Верховною Радою.

Загалом передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21 тисячі українських військовослужбовців та близько 11 тисяч іноземних учасників, зокрема: багатонаціональних навчань з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американських навчань «Репід Трайдент – 2021», українсько-британських навчань «Козак Мейс – 2021», українсько-американських навчань «Сі Бриз – 2021», українсько-румунських навчань «Ріверайн – 2021», українсько-британських навчань «Воріер Вотчер – 2021», українсько-польських навчань «Три мечі – 2021» та «Сільвер Сейбер – 2021».

Крім того, документ містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях поза межами України, зокрема за участю країн НАТО та Грузії.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях» 26 січня 2021 року.