15 країн і 6000 військових: що планують на цьогорічні навчання Rapid Trident

До міжнародного українсько-американського військового навчання Rapid Trident 2021, яке відбудеться у вересня поточного року, планується залучити до 6000 військових. Крім того, уперше в історії навчань проведуть батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform з посиланням на інформацію начальника відділу багатонаціональних навчань командування Сухопутних військ, керівника групи планування навчань Rapid Trident-2021 полковника Віталія Негоденка.

«Уперше в історії навчань серії Rapid Trident будуть проведені батальйонні тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Під час навчання планується провести спільні стрибки українських, американських і британських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130. Крім того, планується залучення оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів, які злітатимуть з території Польщі, будуть перелітати через державний кордон і виконувати завдання в інтересах військ», – розповів Негоденко.

Крім того зазначається, що під час навчань у рамках програми перевірки та зворотного зв’язку концепції оперативних можливостей планується провести оцінку 6 підрозділів ЗС України. А також, що є дуже важливим для України, провести Курс оцінювачів НАТО, до якого будуть залучені інструктори Північноатлантичного альянсу.

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Повідомляється, що на сьогодні можливість участі у навчанні розглядають 15 країн. Запланована загальна чисельність особового складу нараховує до 6000 військовослужбовців.

За словами Негоденка, наразі основні питання планування вирішені, надано рекомендації іншим країнам стосовно укомплектованості підрозділів та багатьох інших моментів. До головної конференції, яка відбудеться в квітні, країни-партнери мають визначитися та остаточно підтвердити свою участь у навчанні.

Проведення українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident-2021 заплановано на другу половину вересня. Наразі Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проводить всі необхідні заходи для успішного проведення цих чергових міжнародних навчань.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року, протягом двох тижнів - із 16 до 25 вересня 2020 року - на Львівщині перебувало близько 4 тисяч військових із 10 країн для участі у міжнародному українсько-американському військовому навчанні Rapid Trident 2020.

Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, Управління державної охорони та інших силових відомств. Крім Збройних сил України та США, участь в навчаннях взяли військовослужбовці з Німеччини, Данії, Румунії, Литви, Польщі, Канади і Великої Британії.

Згідно зі сценарієм навчань, угруповання військ союзницьких держав охороняли території країни, яку намагалась окупувати країна-агресор. Під час виконання завдань важливе місце відводилось протидиверсійній і антитерористичній діям.

Фото: Віталій Стечишин, АрміяInform