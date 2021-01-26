Рада допустила іноземних військових на навчання в Україні

Верховна Рада ухвалила закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях» (№4499).

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 320 народних депутатів.

Згідно з законом, парламентарі дозволили допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні "Репід Трайдент – 2021", українсько-британському навчанні "Козак Мейс – 2021", українсько-американському навчанні "Сі Бриз – 2021", українсько-румунському навчанні "Ріверайн – 2021", українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер – 2021», українсько-польському навчанні "Три Мечі – 2021" та українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер – 2021".

Як зазначається у пояснювальній записці, фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України у 2021 році, в сумі 38 559,44 тис. гривень планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2021 рік.