У ЗСУ почали підготовку до навчань «Об’єднані зусилля - 2021»

У Збройних силах України розпочалась підготовка до стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля – 2021», які відбудуться у вересні.

Як передає Укрінформу, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Сьогодні, 26 січня, на базі Національного університету оборони України ім. І. Черняховського розпочалася початкова планувальна конференція стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2021». СКШН буде проведено з командуванням об’єднаних сил Збройних сил України із залученням визначених органів військового управління, військових частини, сил і засобів Збройних сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави», - йдеться в повідомленні.

Планується, що участь у навчанні візьмуть іноземні представники та підрозділи країн-членів НАТО.

В пресслужбі також повідомили, що маневри відбуватимуться у вересні цього року на всіх військових полігонах та у визначених районах України, а також в акваторіях Чорного й Азовського морів під керівництвом головнокомандувача ЗСУ.

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Як повідомляв Укрінформ, 22-25 вересня в Україні відбулись стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в яких взяли близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Метою навчання було нарощування оперативних спроможностей органів військового управління ЗСУ та органів управління інших складових сил оборони, здійснення ефективного управління військами і силами в ході ведення операції. Навчання були проведені на єдиному оперативно-стратегічному фоні, які наближені до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України.

Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання були залучені військові підрозділи Збройних сил країн-членів НАТО (США, Велика Британія) для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники представництва НАТО в Україні, представники Офісу зв’язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від США, Великої Британії, ФРН, Литовської Республіки та Республіки Польща. Загалом за проведенням навчань спостерігали до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів.

До навчань було залучено понад 100 військових частин, підрозділів всіх родів, видів військ та спеціальних військ ЗСУ.