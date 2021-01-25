У Чорне море зайшов другий військовий корабель США

Танкер USNS Laramie пройшов протоку Дарданелли і зайшов у Чорне море для заправки ракетного есмінця Donald Cook.

Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США, передає Укрінформ.

"Танкер USNS Laramie (T-AO-203) класу Henry J. Kaiser увійшов 24 січня у Чорне море, де зустрінеться з ракетним есмінцем типу Arleigh Burke USS Donald Cook (DDG 75)", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "прибуття Laramie в Чорне море сприятиме зміцненню стабільності в регіоні завдяки своїй здатності поповнювати запаси пального кораблів в морі".

Можливості дозаправки Laramie дозволяють ексмінцю Donald Cook, що перебуває на службі упродовж тривалого часу, продовжувати роботу без необхідності заходу в порт. Це також дозволяє партнерам НАТО заправлятися паливом і продовжувати час патрулювання перед поверненням у порт приписки.

У пресслужбі уточнили, що "це перший випадок в цьому році, коли ВМС США відправили декілька кораблів у Чорне море".

За словами командора оперативної групи 65 Джозефа Гальяно, «логістичні можливості мають вирішальне значення для передових операцій в таких місцях, як Чорне море. Присутність кораблів має велике значення, коли вона постійна, і дозаправка в морі робить це реальністю».

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Шостий флот США зі штаб-квартирою в Неаполі (Італія) проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто у співпраці з союзними і міжвідомчими партнерами, з метою просування національних інтересів США, безпеки і стабільності в Європі і Африці.

Танкер Laramie увійшов до складу флоту в травні 1996 року. Довжина - 206 метрів, ширина - 30, осад - 11 метрів. Водотоннажність - 42 тис т. Швидкість - близько 20 вузлів, екіпаж - понад 100 осіб. Має ємності для дозаправки кораблів різними нафтопродуктами, в тому числі для авіагасу, а також вертолітний майданчик.

Як повідомлялося, раніше у Чорне море зайшов американський ракетний есмінець USS Donald Cook. Військово-морські сили США та повітряне командування НАТО проводять першу спільну тренувальну місію у Чорному морі у 2021 році. Участь у тренуванні також беруть літаки з Італії та Німеччини.

Фото: Шостий флот США