Американський есмінець USS Donald Cook провів тренування в Чорному морі

Військово-морські сили США та повітряне командування НАТО провели першу спільну тренувальну місію у Чорному морі у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.

Участь у тренуванні взяв американський ракетний есмінець USS Donald Cook, а також військові літаки Італії та Німеччини.

Як зазначається, учасники відпрацювали навчальні сценарії встановлення повітряної та морської переваги над супротивником, яка має забезпечити свободу судноплавства у всіх міжнародних водах.

"ВМС (США – ред.) регулярно працюють у Чорному морі з нашими союзниками та партнерами по НАТО, зокрема Болгарією, Грузією, Румунією, Туреччиною та Україною. В інтересах усього світу підтримувати стабільність та процвітання Чорноморського регіону, стримуючи агресивних гравців, які прагнуть до дестабілізації заради власної вигоди", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні минулого року Чорне море відвідав есмінець з керованими ракетами класу "Арлі Берк" USS, щоб узяти участь в операціях із гарантування безпеки спільно із союзниками та партнерами НАТО в регіоні.

Фото: twitter.com/USNavyEurope