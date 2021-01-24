Американський есмінець USS Donald Cook провів тренування в Чорному морі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.
Участь у тренуванні взяв американський ракетний есмінець USS Donald Cook, а також військові літаки Італії та Німеччини.
Як зазначається, учасники відпрацювали навчальні сценарії встановлення повітряної та морської переваги над супротивником, яка має забезпечити свободу судноплавства у всіх міжнародних водах.
"ВМС (США – ред.) регулярно працюють у Чорному морі з нашими союзниками та партнерами по НАТО, зокрема Болгарією, Грузією, Румунією, Туреччиною та Україною. В інтересах усього світу підтримувати стабільність та процвітання Чорноморського регіону, стримуючи агресивних гравців, які прагнуть до дестабілізації заради власної вигоди", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні минулого року Чорне море відвідав есмінець з керованими ракетами класу "Арлі Берк" USS, щоб узяти участь в операціях із гарантування безпеки спільно із союзниками та партнерами НАТО в регіоні.
Фото: twitter.com/USNavyEurope