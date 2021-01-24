Американський есмінець USS Donald Cook увійшов до Чорного моря

В акваторію Чорного моря увійшов американський ракетний есмінець Donald Cook.

Про це повідомив Шостий флот США, передає Укрінформ.

"Перший есмінець відвідає Чорне море у 2021 році. Donald Cook буде працювати з партнерами, продовжуючи зміцнювати безпеку на морі в регіоні", - йдеться в повідомленні.

USS Donald Cook entered the Black Sea. The first #FDNF destroyer to visit the Black Sea in 2021, #Donaldcook will work with partners continuing to build maritime security in the region. @US_EUCOM @USEmbassyTurkey @USNavyEurope @USNavyCNO @ pic.twitter.com/nyAhLMQS5U — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 23, 2021

Читайте також: До Чорного моря прямує американський есмінець USS Donald Cook

Своєю чергою Чорноморський флот Росії почав стеження за американським есмінцем, повідомляє "Интерфакс".

USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані ракети. Головною зброєю «Кука» є крилаті ракети «Томагавк» з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у вересні Чорноморський регіон відвідав есмінець з керованими ракетами класу "Арлі Берк" USS, щоб узяти участь в операціях із гарантування безпеки на морі спільно з союзниками та партнерами НАТО в регіоні.

6-й флот США, штаб-квартира якого в Неаполі, проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою просування національних інтересів США, забезпечення безпеки і стабільності в Європі та Африці.