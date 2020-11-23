До Чорного моря прямує американський есмінець USS Donald Cook

Ракетний есмінець типу «Арлі Берк» USS Donald Cook вирушив до Чорного моря для регулярного патрулювання в рамках місії НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Шостий флот США у Твіттері.

"USS Donald Cook DDG 75 почав свій перехід через протоки в Чорне море, ознаменувавши сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США перебуватиме в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води для надання підтримки союзників і партнерів по НАТО.

BREAKING: 🇺🇸 #USSDonaldCook DDG 75 began their straits transit into the #BlackSea, marking the 7th time a @USNavy warship has been in the Black Sea Region. #USNavy ships regularly patrol in these waters in support of our @NATO Allies & partners 🇹🇷 🇺🇦 🇧🇬 🇷🇴 🇬🇪!#PowerForPeace pic.twitter.com/8QMEWoL2V0 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) November 23, 2020

USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані ракети. Головною зброєю «Кука» є крилаті ракети «Томагавк» з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у вересні Чорноморський регіон відвідав есмінець з керованими ракетами класу "Арлі Берк" USS, щоб узяти участь в операціях із гарантування безпеки на морі спільно з союзниками і партнерами НАТО в регіоні.

6-й флот США, штаб-квартира якого в Неаполі, проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою просування національних інтересів США, забезпечення безпеки і стабільності в Європі та Африці.