Чорноморський флот РФ готувався до окупації Криму задовго до 2014 року - розвідка

Підготовку до захоплення Криму Росія розпочала задовго до початку активних дій. Про посилення російського угруповання в Криму воєнна розвідка України доповідала вищому керівництву держави.

Як передає Укрінформ, про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив в ефірі “Радіо Свобода”, повідомляє пресслужба відомства.

“Чорноморський флот і все, що було пов’язане з його діяльністю, становило загрозу, і в будь-який момент це угруповання могло розпочати широкомасштабні дії проти нашої держави”, – заявив Скібіцький.

За його словами, перші ознаки того, що Росія може силовим шляхом забрати територію, яка належить Україні, були пов’язані з проявами сепаратизму та підготовкою різних воєнізованих груп на території Криму. Безпосередньо 810-а бригада морської піхоти РФ на своїх полігонах відпрацьовувала підготовку та оснащення незаконних збройних формувань на території Криму.

За інформацією воєнної розвідки України, у 2013 році було створено угруповання російських військ, яке забезпечувало безпеку проведення зимових олімпійських ігор на території Росії. В цей період відпрацьовувалося блокування морської акваторії та повітряного простору, проведення розвідувальних дій проти нашої держави.

“Ми проаналізували розміщення першого і другого ешелонів, резервів та конфігурацію військ, яка була на спільних російсько-білоруських навчаннях у 2013 році. Саме такий сценарій був повторений у 2014 році проти нас уже з окупацією Донбасу”, – зазначив представник ГУР МО України.

За словами Скібіцького, 23 лютого 2014 року система управління Південного військового округу ЗС РФ та угруповання в Криму були переведені в повну бойову готовність. Підрозділи, які залучалися для посилення чорноморського флоту, вже вийшли з пунктів постійної дислокації і почали переміщення в Крим.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони Росії планує в березні провести навчання повітряно-десантних військ в окупованому Криму. Буде відпрацьована висадка десантно-штурмових підрозділів ПДВ на необладнане морське узбережжя з великих десантних кораблів Чорноморського флоту, а також ведення оборони морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника.

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22 лютого командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі Укрінформу повідомив, що українські десантники в березні проведуть навчання поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення спроможності вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя. Навчання будуть проводитись симетрично з аналогічними військовими навчаннями в тимчасово окупованому Криму.