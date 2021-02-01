Як Росія заправляє окупованим Донбасом

Україна розповіла в ОБСЄ про систему політичного, економічного та військового управління захопленими територіями

Розв’язана Росією гібридна війна на сході України продовжує кровоточити вже сьомий рік. Приблизно стільки тривають і спроби загоїти цю рану та принести мир на Донбас – від часу першого мирного договору, підписаного представниками України та РФ у Мінську 5 вересня 2014 року. Утім, переговори з мирного врегулювання, незважаючи на продемонстровану Україною готовність та політичну волю до цього, продовжують буксувати на місці з багатьох питань.

І головною причиною браку прогресу є позиція Кремля, який відмовляється визнавати свою роль у конфлікті: мовляв, Росія тут, взагалі, виступає як посередник чи навіть миротворець, а на Донбасі є незалежні «республіки» – от із ними українському уряду й треба домовлятися. Мета всього цього, окрім уникнення офіційного визнання ведення війни проти сусідньої країни – «всунути» в Україну, бажано вже федералізовану, керовані Москвою утворення, за допомогою яких потім впливати на процеси та напрямок розвитку всієї держави.

Про те, що так звані «ДНР» та «ЛНР» є простими ширмами російських окупаційних адміністрацій, в Україні говорять постійно від самого початку війни, намагаючись донести цей факт до міжнародної спільноти. Зокрема, в інтерв’ю Укрінформу представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький розповідав про 4 вертикалі управління Росією тимчасово окупованими територіями: стратегічний контроль по лінії адміністрації президента РФ, економічне управління на чолі з віцепрем’єром РФ, по вертикалі спеціальних служб (передусім ФСБ) та по військовій лінії, яка замикається на Генштабі ЗС РФ.

Детальну презентацію з цього приводу дипломатам 57 країн ОБСЄ днями представила українська місія при цій організації під час засідання Форуму безпекового співробітництва.

КОЗАК – «ПРЕЗИДЕНТ», «НАЗАРОВ» – ПРЕМ’ЄР

«Росією на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей створено систему управління, яка забезпечує повний контроль над діяльністю російських окупаційних адміністрацій та мінімізує ухвалення ними будь-яких самостійних рішень. Кураторами цих процесів є відповідні структури адміністрації президента, уряду, силових органів РФ», – розпочала свою презентацію українська делегація.

Основні рішення щодо внутрішньополітичної ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу опрацьовуються помічником президента РФ Дмитром Козаком, який у лютому 2020 року змінив на цій посаді Владислава Суркова, попереднього куратора українського напрямку в Кремлі.

Саме Козак нині є головним представником волі Путіна на переговорах у Нормандському форматі та курує росіян у Тристоронній контактній групі. У роботі йому допомагає підпорядковане управління з прикордонного співробітництва Адміністрації президента РФ на чолі з Олексієм Філатовим.

Дмитро Козак відомий, зокрема, тим, що у 2003 році був ініціатором врегулювання Придністровського конфлікту на основі федералізації Молдови – від нав’язаного Москвою плану молдавське керівництво тоді змогло відбитися в останній момент, буквально перед самим підписанням документа. Тепер же зробити федералізованою, з російський анклавом усередині, він намагається Україну.

І якщо у системі «ЛДНР» Козака Путіна можна назвати таким собі «президентом», який визначає «засади внутрішньої і зовнішньої політики» та відповідає за «реалізацію стратегічного курсу держави», то функції уряду виконує «Міжвідомча комісія з надання гуманітарної допомоги постраждалим територіям південно-східних регіонів Донецької та Луганської областей України». Саме цей орган, створений Кремлем у грудні 2014 року, відповідає за ухвалення рішень, що стосуються соціально-економічних аспектів тимчасово окупованих території. За даними української воєнної розвідки, для безпосереднього керівництва економічною складовою в ОРДЛО також створене закрите акціонерне товариство «Внешторгсервис».

Головою цієї «міжвідомчої комісії», до складу якої входять заступники глав міністерств, відомств та служб РФ, є перший заступник міністра економічного розвитку Російської Федерації. Нині це – Сергій Назаров, який змінив на цій посаді Дмитра Козака, переведеного ближче до Путіна, з економічного – на політичне управління окупованим Донбасом.

Така структура політично-економічного управління Росією окупованим Донбасом функціонує в тіньовому режимі. На місцях «керують» маріонетки – Денис Пушилін у так званій «Донецькій народній республіці» та Леонід Пасічник у т.з. «Луганській народній республіці». Саме ці ляльки, за нитки яких смикають із Москви, озвучують потрібні Кремлю меседжі, й саме їх керівництво РФ просуває як «партнерів для діалогу» з Києвом.

Іншими двома маріонетками, які зображають роль очільників «урядів» у створених Росією на Донбасі фіктивних квазідержавних утвореннях «ДНР» та «ЛНР» є Олександр Ананченко та Сергій Козлов відповідно.

У яку суму обходиться Росії утримання окупованих територій, включно з військовими витратами, – невідомо. За різними оцінками, це може бути 2-4 млрд доларів на рік.

«Процес ухвалення рішень представниками окупаційних адміністрацій носить формальний характер. Продовжує регулярно застосовуватися практика отримання вказівок з Москви в ході візитів окупаційної влади до РФ», – повідомили в місії України при ОБСЄ.

Крім того, для формування «міжнародної легітимізації квазіреспублік» залучаються структури МЗС РФ. Як правило, російське МЗС через підконтрольні установи та російських агентів впливу за кордоном організовує підтримку різного роду інформаційно-пропагандистських кампаній та акцій, а також намагається залучати до них т.з. «представників МЗС» квазіутворень.

«Контрольованість процесів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей забезпечується продовженням практики погодження кадрових призначень у Москві, формуванням органів і структур за російським зразком, приведенням діяльності квазіреспублік у відповідність до російських стандартів (у т.ч. «спецслужб ДНР/ЛНР»)», – поінформували іноземних дипломатів в українській місії.

Одним із таких механізмів контролю окупаційної влади залишається призначення посадовців РФ на ключові посади в «ЛДНР». Для прикладу, «заступник голови уряду ДНР» Володимир Пашков є колишнім віцегубернатором Іркутської області, а «міністр державної безпеки ЛНР» на ім’я «Анатолій Антонов» є співробітником ФСБ РФ, справжнє ім’я якого – Рашид Садиков.

ДВА ОКУПАЦІЙНІ КОРПУСИ

Система управління військами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України повністю інтегрована в систему управління Збройних сил РФ і побудована за схемою: Генеральний штаб – Південний військовий округ (Ростов-на-Дону) – оперативне угруповання російських окупаційних військ.

Безпосередньо на території Донбасу Росією створено два армійські корпуси: 1-й АК – на території т.з. «ДНР» та 2-й АК – на території т.з. «ЛНР». При цьому органи управління цими корпусами є елементами системи управління Південного військового округу – однієї з чотирьох військово-адміністративних одиниць ЗС РФ.

Ці два армійські корпуси, розміщені на тимчасово окупованому Донбасі, входять до оперативного угруповання військ, яке створене, відповідно до воєнної доктрини РФ, на базі штабу 8-ї армії Південного військового округу для виконання завдань на Донському операційному напрямку. Крім того, до цього угруповання входять 150-та мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії та батальйонні й ротні тактичні групи різних родів і видів ЗС РФ (на ротаційній основі), а також оперативний резерв зі складу Південного військового округу та інших округів.

Щодо оперативної побудови, то це угруповання має два ешелони: у першому перебувають розгорнуті на території так званих «ДНР» та «ЛНР» два армійські корпуси, у другому – 8-ма армія з виділеним резервом. Загальна чисельність цього угруповання сягає близько 58 тис. військовослужбовців.

Командні посади в 1-му та 2-му армійських корпусах на окупованому Донбасі займають кадрові офіцери ЗС РФ на ротаційній основі. Нині 1-м АК російських окупаційних військ керує російський офіцер з позивним «Примаков», 2-м АК – «Князєв».

Чисельність обох корпусів станом на листопад 2020 року становила 35,5 тис. чоловік. Укомплектованість особовим складом у цих корпусах – до 80%, однак набагато кращою є укомплектованість озброєнням та військовою технікою – понад 95%. Так, на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей розміщено близько 480 танків, понад 910 одиниць броньованих машин, 720 артилерійських систем та 210 реактивних систем залпового вогню.

Як зазначили в делегації України при ОБСЄ, Росія оснастила окупаційні війська основними зразками озброєнь і військової техніки, у тому числі сучасними російськими розробками.

«Російське командування підтримує окупаційні війська в постійній готовності до активізації бойових дій», – заявили в українській місії.

Василь Короткий, Відень