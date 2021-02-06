Для телеканалів, які мовлять на окупований Крим та ОРДЛО, просять збільшити фінансування

Телекомпанія ATR, як й інші інформаційні ресурси, які ведуть мовлення на тимчасово окуповані території України, має отримати більше фінансування із держбюджету під час перегляду документа.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив перший заступник Мінреінтеграції В’ячеслав Землинський, відповідаючи на запитання щодо фінансування телеканалу ATR, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас вкрай важливо, щоб громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської області, отримували якісний український інформаційний продукт. Стосовно компанії каналу ATR – це приватне товариство «Атлант СВ». На сьогоднішній день закон України «Про державний бюджет на 2021 рік» не передбачає безпосереднього прямого фінансування приватної структури. Ми глибоко переконані в тому, що канал ATR повинен отримати підтримку з боку держави. Водночас розподілення цих коштів буде відбуватись в рамках чинного законодавства. Крім того, є ще ряд інших каналів, які до нас звернулись для того, щоб забезпечити мовлення на тимчасово окуповані території», - повідомив Землинський.

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На думку першого заступника міністра, всі згадані телеканали повинні знаходитись в рівних умовах та отримувати належне фінансування, адже нинішнє фінансування суттєво нижче за те, що просили в міністерстві.

«Користуючись нагодою, прошу парламентарів при перегляді бюджету на поточний рік передбачити додаткове відповідне фінансування», - закликав Землинський.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого Мінреінтеграції заявило, що у 2021 році підтримку за рахунок коштів держбюджету отримають телерадіокомпанії, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані Росією райони Донецької та Луганської областей, а також на ТОТ АР Крим і м. Севастополь. На цю програму передбачено майже 50 млн грн. При цьому в Мінреінтеграції запевнили, що вживатимуть заходів для збільшення обсягів підтримки.