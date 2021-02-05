Резніков пропонує іншим країнам надати підтримку телеканалу ATR

У законі про держбюджет на 2021 рік немає згадки про пряме фінансування ЗМІ, які мовлять на окуповані території, тож Мінреінтеграції звернулося до інших країн по допомогу кримськотатарському телеканалу ATR.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«Питання до нової редакції закону про бюджет. Адже в минулі роки був прямий запис про фінансування приватної компанії «Атлант-Ф», яка є власником каналу ATR, а цього року такого запису немає»,- сказав Резніков.

Він нагадав, що в держбюджеті Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на фінансування всіх ЗМІ, які мовлять на окупованих територіях, виділяється 50 млн гривень - на конкурсних засадах відповідно до законодавства, що регулює публічні закупівлі.

Віцепрем’єр не має сумнівів, що ATR як єдиний мовник кримськотатарською мовою переможе й отримає частину цих коштів. Водночас він зауважив, що зацікавленість в участі у конкурсі виявили також Радіо «Крим. Реалії», Громадське радіо, Чорноморська ТРК, Вільне радіо, ТРК «Донбас онлайн» та низка ЗМІ, що здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території Донеччини й Луганщини та Криму.

Резніков звернув увагу, що питання фінансування телеканалу ATR порушувалося під час зустрічі з віцемаршалком польського Сейму Малгожатою Госевською під час його візиту до Варшави 3 лютого.

“І моя співрозмовниця запропонувала ідею звернутися до міжнародних партнерів України з проханням про надання фінансової підтримки телеканалу. Я вже підписав та надіслав на адресу низки країн власне звернення з проханням розглянути можливість фінансової підтримки ATR. Направляємо відповідні листи до посольств”, - поінформував Резніков.