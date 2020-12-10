«Суд» у Криму заочно засудив власника телеканалу ATR до 19 років в'язниці

"Верховний суд" в окупованому Криму засудив власника телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Про це у Фейсбуці повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Миколу Полозова, передає Укрінформ.

За словами Полозова, строк відбування покарання "суд" ухвалив обчислювати "з того моменту, коли Ленур Іслямов буде затриманий на території Російської Федерації або підданий екстрадиції з території іншої держави".

Крім цього, колегія суддів частково задовольнила цивільні позови потерпілих на загальну суму 51 мільйон рублів. Найбільший позов - від «Крименерго» в розмірі мільярда рублів - буде розглянуто в цивільному порядку.

«Також судом ухвалено заборону на участь у діяльності ЗМІ на термін 2 роки й обмеження волі після відбування покарання - 1 рік. Мій підзахисний не визнає юрисдикцію Російської Федерації на території Криму. Безумовно, ми будемо оскаржувати рішення Верховного суду Республіки Крим у Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції міста Сочі», - прокоментував Полозов.

Адвокат вбачає у вироку Іслямову дискримінацію за національною ознакою і вважає, що Росія порушила норми міжнародного права.

«Не раз Генеральна асамблея ООН у кількох резолюціях, Верховний комісар ООН з прав людини вказували Російській Федерації на те, що різні кримінальні переслідування кримських татар є цілеспрямованою політикою дискримінації. Росія досі не виконала рішення Міжнародного суду ООН, пов'язане з наявністю в діях російської влади порушення Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації стосовно кримських татар, оскільки Ленур Іслямов є етнічним кримським татарином», - зазначив захисник.

Як повідомлялося, Ленур Іслямов обвинувачувався у створенні збройного формування, не передбаченого федеральним законом (ч. 1 ст. 208 КК Росії), у скоєнні диверсії (енергетичної блокади Криму), організованою групою із заподіянням значної майнової шкоди (п.п. «а» , «б» ч. 2 ст. 281 КК Росії), а також у шести епізодах публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1 , ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1 КК Росії).

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