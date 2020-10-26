Справа Іслямова: «Суд» у Криму викликав пранкера Вована як свідка

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 жовтня продовжив розгляд кримінальної справи проти власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова.

Як повідомив Радіо Свобода адвокат Микола Полозов, суд не задовольнив клопотання російського прокурора про оголошення свідчень російських пранкерів Вована і Лексуса (справжні імена Володимир Кузнецов та Олексій Столяров), передає Укрінформ.

При цьому, за словами адвоката, суд ухвалив рішення про примусовий привід Кузнецова.

«Сама справа перебуває на стадії подання доказів стороною обвинувачення. Прокурор уже подав велику частину доказів, а під час сьогоднішнього судового засідання було заслухано і задоволено низку клопотань сторін. Зокрема, суд задовольнив клопотання захисту про подання для ознайомлення з речовими доказами, наявними в матеріалах справи. Йдеться про 14 компакт-дисків з фото-, аудіо- і відео- контентом, які частково були досліджені під час судового слідства», – повідомив Полозов.

Наступне засідання призначене на 9 листопада.

Кузнецов та Столяров не коментували рішення суду.

У 2015 році російські пранкери Вован і Лексус заявляли, що провели серію розмов з ініціаторами «громадянської блокади Криму» Мустафою Джемілєвим і Ленуром Іслямовим і з'ясували нібито компрометуючу інформацію. За словами пранкерів, протягом місяця вони телефонували Джемілєву та Іслямову від імені колишнього народного депутата Антона Геращенка і очільника МВС України Арсена Авакова і в результаті з'ясували, хто саме підірвав електроопори на адмінкордоні з Кримом. У свою чергу, Іслямов стверджував, що запис фальшивий.

Російська влада звинувачує Іслямова у створенні збройного формування, непередбаченого федеральним законом (ч. 1 ст. 208 КК Росії), у скоєнні диверсії організованою групою із заподіянням значної майнової шкоди (п.п. «а», «б» ч. 2 ст . 281 КК Росії), а також у шести епізодах публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1 КК Росії).

Раніше Іслямов сказав, що не має наміру особисто брати участь у судових засіданнях підконтрольного Росії Верховного суду Криму. Він назвав «судилищем» російський процес проти себе в Криму.

Кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська ФСБ порушила в жовтні 2015 року та оголосила його у федеральний розшук.

У грудні 2015 року підконтрольний Росії суд у Криму заарештував майно Іслямова на півострові. 21 грудня Наталя Поклонська, яка тоді була російським прокурором Криму, повідомила, що Іслямову висунули заочне обвинувачення в диверсії. Сам Іслямов назвав усі ці рішення нелегітимними.

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