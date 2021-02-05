Кориневич каже, що Росія тестує «Спутник V» на бюджетниках в окупованому Криму

Працівникам бюджетних установ в окупованому Криму відкрито погрожують звільненням за відмову щепитися російською вакциною від коронавірусу «Спутник V».

Про це на онлайн-конференції на тему «Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на Сході України» сказав постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив постпред, на фоні початку імунізації населення Криму російською вакциною від COVID-19 «Спутник V» гостро постала проблема примусовості цієї вакцинації.

«Люди, які працюють в лікарнях, або працівники бюджетної сфери, наприклад, вчителі, просто не мають можливості сказати: «Ні, я не хочу отримувати цю вакцину». Оскільки якщо вони відмовляться від цієї вакцини, їх звільнять. Їхні керівники відкрито їм це говорять», - заявив Кориневич.

Водночас підстави відмовлятися від імунізації російською вакциною у жителів Криму викликані, зокрема, недостатньою перевіркою її клінічних даних, підкреслив він.

«Крим є місцем, де, перш за все, тестують вакцину, бо ця вакцина не є протестованою, немає результатів щодо її ефективності чи впливу на здоров’я людини», - зазначив Кориневич.

При цьому постпред запевнив, що Україна зробить все можливе, щоб задовольнити потреби українців із контрольованих урядом територій у лікуванні COVID-19.

«Ми залишаємося настільки відкритими, наскільки можливо, до наших громадян, які проживають в Криму, - пропускні пункти відкриті, і, як я сказав, це дуже важливо для збереження зв'язків із нашими громадянами», - резюмував він.

Як повідомлялося, раніше постійний представник Президента України в АР Крим заявляв, що в окупованому Криму серйозно погіршується ситуація з правами людини - кримчани отримують неймовірно великі терміни позбавлення волі, а також "влада" не може захистити людей від епідемії коронавірусу.