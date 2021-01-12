У Харківській ОДА вважають неприпустимим випуск вакцини «Спутник V» у місті
Про це він сказав на брифінгу 12 січня, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент Укрінформу.
«Якщо говорити про моє особисте ставлення, то я думаю, що і в питаннях медицини, і в інших у нас не може бути співпраці з країною-агресором», - сказав Пастух.
Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву Російського фонду прямих інвестицій, у якій йшлося, що начебто «випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ «Біолік». Джерело агентства у правоохоронних органах спростувало цю інформацію, зазначивши, що це «чергова провокація з боку країни агресора».
Згодом компанія офіційно заявила, що не підписувала контрактів і не отримувала жодних трансферних технологій щодо виробництва російської вакцини «Спутник V». «АТ «Біолік» як національний виробник вакцин технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На цей час АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Спутник V», або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії», - йшлося у заяві.
2 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу досліджень, тому реєстрація російської вакцини неможлива, оскільки така фаза дослідження закінчиться у грудні 2021 року.
5 січня акціонерне товариство «Біолік» (Харків) підтвердило, що 31 грудня подало до Міністерства охорони здоров’я заяву на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу.
Тарас Пастух – уродженець Тернополя, ветеран АТО (служив у 2014-2019 рр.), колишній народний депутат. Посаду заступника голови Харківської ОДА обіймає з лютого 2019 року.