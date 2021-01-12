У Харківській ОДА вважають неприпустимим випуск вакцини «Спутник V» у місті

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух вважає, що співпраця з Росією, зокрема, щодо випуску вакцини «Спутник V» на харківському підприємстві «Біолік», неможлива.

Про це він сказав на брифінгу 12 січня, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про моє особисте ставлення, то я думаю, що і в питаннях медицини, і в інших у нас не може бути співпраці з країною-агресором», - сказав Пастух.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву Російського фонду прямих інвестицій, у якій йшлося, що начебто «випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ «Біолік». Джерело агентства у правоохоронних органах спростувало цю інформацію, зазначивши, що це «чергова провокація з боку країни агресора».

Згодом компанія офіційно заявила, що не підписувала контрактів і не отримувала жодних трансферних технологій щодо виробництва російської вакцини «Спутник V». «АТ «Біолік» як національний виробник вакцин технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На цей час АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Спутник V», або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії», - йшлося у заяві.

2 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу досліджень, тому реєстрація російської вакцини неможлива, оскільки така фаза дослідження закінчиться у грудні 2021 року.

5 січня акціонерне товариство «Біолік» (Харків) підтвердило, що 31 грудня подало до Міністерства охорони здоров’я заяву на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу.

Тарас Пастух – уродженець Тернополя, ветеран АТО (служив у 2014-2019 рр.), колишній народний депутат. Посаду заступника голови Харківської ОДА обіймає з лютого 2019 року.