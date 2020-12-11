Радуцький - про російську COVID-вакцину: Неможливо виробляти те, чого не існує

Про виробництво в Україні російської вакцини від COVID-19 не йдеться, оскільки вона ніде не сертифікована і не зареєстрована.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" сказав голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Сьогодні не існує російської вакцини від коронавірусу. "Спутник V" - це кандидат, і таких кандидатів у світі дуже багато. Для мене, і для України, і для будь-якої країни вакциною може називатися тільки те, що має авторизацію ВООЗ - вакцина, яка пройшла сертифікацію і реєстрацію в країнах, де дуже сувора реєстраційна політика. Це країни ЄС, США, Японія, Швейцарська конфедерація… Я не чув, що в якійсь із цих країн була зареєстрована або авторизована російська вакцина. Скоріше за все, це кандидат, але це не вакцина, тому сьогодні виробляти те, що не існує - неможливо", - зазначив Радуцький. коментуючи питання виробництва російської вакцини "Спутник V" харківським підприємством "Біолік".

Зараз за його словами, у світі близько 60 вакцин-кандидатів на різних стадіях розробки і випробувань.

Водночас голова комітету ВР додав: "Дійсно, сьогодні політично можна красиво заявляти, що нам дають, а ми відмовляємося. Ми не можемо відмовитися від того чого не існує, Навіть якщо "Біолік", а я впевнений, що вони нічого протизаконного робити не будуть... навіть якщо вони захочуть це зробити, то не зможуть. Бо український митний кордон не перетне субстанція, яка не є зареєстрованою".

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву Російського фонду прямих інвестицій, у якій йшлося, що начебто "випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ "Біолік". Джерело агентства у правоохоронних органах спростувало цю інформацію, зазначивши, що це чергова провокація з боку країни-агресора.