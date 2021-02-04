Більшість медиків Білорусі відмовляються від російської вакцини «Спутник V»

У білоруському місті Бресті медичних працівників, яких віднесли до групи ризику, почали вакцинувати від COVID-19, проте більшість медиків відмовляються робити щеплення російською вакциною «Спутник V».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруський Партизан.

«У нашій поліклініці (у Бресті - ред.) з двадцяти осіб щеплення зробили лише завідувач і старша медсестра. Про побічні ефекти від вакцини точно не скажу, але, схоже, у старшої медсестри вони були», - каже співрозмовниця.

Керівництво поліклініки про причини відмов від щеплення медичний персонал не розпитує, але в приватних розмовах лікарі і медсестри критично висловлюються про «Спутник V», сумніваючись у високій ефективності російської вакцини.

Офіційно початок масової вакцинації населення в Білорусі заплановано на кінець весни. Передбачається, що щеплення зможе зробити кожний бажаючий безкоштовно. Щоправда, наскільки це відповідає реальності, поки що не зрозуміло.

Як повідомлялося, російську вакцину від коронавірусу «Спутник V» розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї. Препарат був схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 року, попри те, що третя фаза його випробувань не проводилася.

Світові експерти висловили сумнів у дієвості цієї вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів наразі не схвалило використання "Спутник V".