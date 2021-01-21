Україна в ОБСЄ закликала тиснути на Росію через порушення у Криму

Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ засудити політичні переслідування, які російська окупаційна адміністрація у Криму здійснює стосовно українців.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо держави-учасниці засудити політичне переслідування Росією громадян України та посилити політичний та дипломатичний тиск на державу-агресора", - заявив Цимбалюк.

Під час засідання український посол, зокрема, привернув увагу іноземних дипломатів до одного з останніх випадків порушення міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові – судилища у Ростові-на-Дону над трьома кримськими татарами. Посол нагадав, що 12 січня Південний окружний військовий суд засудив до різних термінів позбавлення волі в колонії суворого режиму трьох українців: Енвера Омерова до 18 років, Джаппарова Айдера до 17 років, Різу Омерова до 13 років.

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"Як це було багато разів і раніше, досудове розслідування та судовий розгляд проводилися з численними процесуальними порушеннями, а представлені адвокатами докази, які доводять непричетність обвинувачених до інкримінованих дій, були повністю проігноровані", - зазначив Цимбалюк.

Він також додав, що напередодні понад 100 кримських татар, які намагалися потрапити на судове засідання та висловити підтримку незаконно обвинуваченим, були незаконно затримані та утримувалися на морозі майже 9 годин.

Як повідомлялося, 12 січня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону у так званій справі "Білогірської справи Хізб ут-Тахрір" засудив до великих термінів позбавлення волі в колонії суворого режиму трьох кримських татар: Енвера Омерова до 18 років, Джаппарова Айдера до 17 років, Різу Омерова до 13 років.

Всі троє — жителі Білогірського району Криму, які були затримані 10 червня 2019 року. Їх обвинуватили у "здійсненні терористичної діяльності" та участі в діяльності ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".