Україна ініціює у ПАРЄ дебати про порушення Росією прав людини у Криму

Постійна делегація Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює проведення наступного тижня дебатів про порушення Росією прав людини в тимчасово окупованому Криму.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив генеральний секретар ПАРЄ Войцех Савицький, представляючи проект порядку денного зимової пленарної сесії Асамблеї, яка пройде 25-29 січня у Страсбурзі.

«Українська делегація ініціювала дебати із загальних питань про порушення прав людини у Криму та місті Севастополі», - заявив генсек ПАРЄ.

Формат дебатів із загальних питань не передбачає ухвалення резолюції.

Окрім цього, Азербайджан вніс запит про проведення дебатів з питання утримання військовополонених після завершення збройного конфлікту у Нагірному Карабаху.

Під час зимової сесії ПАРЄ за терміновою процедурою також можуть (у разі остаточного схвалення) відбутися дебати і ухвалення резолюцій щодо арешту і затримання російського опозиційного політика Олексія Навального; про погіршення ситуації у Білорусі.

Окрім цього, російська делегація ініціювала розгляд питання про «заборону російської мови, а також інших мов національних менших в Україні».

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня у «гібридному» форматі. Делегати можуть бути фізично присутні у Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Статті закону впроваджуються у дію поетапно.

Закон жодним чином не обмежує та не забороняє використання в Україні інших мов, включаючи національних меншин та корінних народів.

6 грудня 2019 року Венеціанська комісія у своїх висновках щодо цього закону підтримала політику України у наданні переваги української мови перед російською, а також прагнення держави у захисті та наданні особливого статусу українській мові.