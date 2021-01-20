Новий комісар ОБСЄ обіцяє займатися питаннями утисків у Криму та на Донбасі - Цимбалюк

Новий верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ) Кайрат Абдрахманов пообіцяв приділяти належну увагу утискам на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк за результатами своєї бесіди з ВКНМ.

"З верховним комісаром у справах національних меншин у мене вже відбулася перша онлайн зустріч, під час якої ми мали відверте та конструктивне обговорення. Зокрема, ми не оминули й актуальні події в Україні. Комісар привітав той факт, що Україна як багатонаціональна держава прагне вирішувати усі питання щодо забезпечення прав національних меншин виключно шляхом діалогу", - зазначив Цимбалюк.

Він вказав на те, що верховний комісар та його офіс традиційно мають тісні робочі стосунки з МЗС та іншими причетними відомствами, допомагають Україні, зокрема надають експертну допомогу під час розробки проєктів важливих законів.

Під час зустрічі також було обговорено складне становище осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

"Комісар запевнив, що буде приділяти належну увагу питанню забезпечення прав кримських татар, які проживають на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, є питання щодо забезпечення прав громадян України, які зараз потерпають на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Як ви знаєте, російські окупаційні адміністрації у Луганську та Донецьку раніше оголосили, що державна українська мова на цих територіях не працює", - повідомив Цимбалюк.

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За його словами, верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кайрат Абдрахманов запевнив, що тема забезпечення прав осіб, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, "буде і надалі залишатися у полі зору ОБСЄ".

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2020 під час Ради міністрів ОБСЄ було затверджено Генсекретаря та керівників інститутів Організації. Генеральним секретарем стала кар'єрний дипломат з Німеччини Гельга Шмід, представницею ОБСЄ з питань свободи ЗМІ - державний секретар МЗС Португалії Тереза Рібейро, директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) - італійський ексдепутат Маттео Мекаччі, верховним комісаром ОБСЄ з питань національних меншин - ексглава МЗС Казахстану Кайрат Абдрахманов.