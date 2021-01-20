Посол Щерба - про австрійський проєкт опери у Криму: Росія готова щедро платити за совість Європи

Зведення оперного театру у тимчасово окупованому Криму за проєктом австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au стане "великим надгробком професійному і мистецькому сумлінню".

Як передає Укрінформ, про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба у своїй статті "Coop Himmelb(l)au та мистецтво (само)обману", опублікованій у центральній австрійській газеті Die Presse.

"Якщо Путін з допомогою архітектора Прікса завершить цей проєкт, це буде не оперний театр, а великий надгробок професійному і мистецькому сумлінню. І ні, Україна з цього питання мовчати не буде", - написав Щерба.

На початку статті він нагадав австрійській аудиторії про першу жертву окупації півострова Російською Федерацією – активіста Решата Аметова, який вийшов на одиночний пікет 3 березня 2014 року в центрі Сімферополя: "Його звали Решат Аметов. Він був кримський татарин, 39-річний батько трьох маленьких дітей. Кілька хвилин він стояв там, перед окупованою будівлею кримського уряду, аж поки група людей в зеленому не заарештувала його. Через 12 днів його закатоване тіло знайшли біля дороги. Причина смерті: удар ножем (за іншими повідомленнями, постріл) в око".

Посол зазначив, що відтоді пройшли майже 7 років і десятки активістів були або вбиті, або зникли, ще тисячі людей були вимушені залишити окупований півострів. "Зараз Путін намагається зробити вигляд, ніби окупація Криму не була першою анексією в Європі з часів Гітлера, і що вона не призвела до війни, яка й досі палає на Донбасі. Це план кожного окупанта: спочатку окупація, потім легітимізація", - йдеться у статті.

Щерба вказав на те, що для легітимізації Росії потрібні гучні імена, люди, яким байдуже до розтоптаного міжнародного права. "Відомі політики, які їздять на окуповані території України. Відомі співаки, які там співають. Відомі фірми, які роблять там бізнес. Росія готова щедро платити за совість Європи. Поки що безуспішно. Дуже мало людей були готові піти на мефістофельську угоду з сумлінням. Аж поки на сцену не вийшов архітектор Вольф Прікс та його всесвітньо відоме архітектурне бюро", - написав він.

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Як зазначив посол, чутки з приводу участі цього архітектурного бюро у проєкті в окупованому Криму крутилися вже давно.

"Тим не менше, архітектору вдавалося протягом років успішно заперечувати свою участь у флагманському проєкті Путіна - побудові сучасного оперного театру у Севастополі. Тільки після того, як його партнери в російській владі без жодних докорів сумління "злили" інформацію в пресу, шляху назад вже не лишилося. Зараз він каже, що йдеться лише про "мистецтво". Можливо, він має на увазі мистецтво (само)обману?", - поставив питання український дипломат.

І тут же він дав відповідь на нього: "Ні, цей проєкт не про мистецтво. Тут ідеться про дві речі: прикриття анексії та великі гроші".

На переконання Щерби, архітектор Прікс вирішив з великою вигодою розпродати добру репутацію свого бюро. "Врешті-решт, Путін не перший і не останній диктатор світу, якому потрібні архітектори. Напевно, і Мадуро у Венесуелі, і Асад у Сирії теж потребують оперних театрів, аби не було чути, як вони катують людей у підвалах", - додав він.

Як повідомлялося, раніше керівник віденського архітектурного бюро "Coop Himmelblau" Вольф Прікс підтвердив в коментарі австрійському інформагентству АPA факт участі його бюро у двох проєктах в Росії: будівництва музейно-театрально комплексу у російському Кемерові та спорудження опери в окупованому Севастополі.

З ініціативою будівництва чотирьох культурно-освітніх комплексів – у Калінінграді, Владивостоку, Кемерові та Севастополі — виступив у 2018 році президент РФ Путін. Будівництвом, яке оцінено у 120 млрд рублів, займається спеціально створений для цього фонд "Національна культурна спадщина". Гроші на будівництво йдуть з державного холдингової компанії "Роснафтогаз", яка володіє пакетами "Роснафти" та "Газпрому". Підрядником для освоєння бюджетних коштів є компанія "Стройтрансгаз" друга Путіна Геннадія Тимченка. Ця компанія перейняла на себе будівництво влітку 2019 року від компанії "Стройгазмонтаж" іншого друга Путіна Аркадія Ротенберга, яка попала під санкції ЄС через будівництво так званого "Кримського мосту".