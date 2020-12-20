Діалогу з архітектором, який проєктував оперу в окупованому Криму, не вийшло — Щерба

Посол України в Австрії Олександр Щерба поспілкувався з архітектором Вольфом Пріксом, який створив проєкт опери в анексованому Криму.

Про це він розповів у коментарі для матеріалу проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, передає Укрінформ.

«Це така, малоприємна розмова, можу просто сказати що ця людина поводиться підкреслено зухвало... Його позиція така: «Це все політика, а я займаюсь мистецтвом. Що ви до мене лізете зі своєю політикою», – сказав Щерба.

Він додав, що основною мотивацією Прікса, за його враженням, є заробіток. Водночас він припустив, що співпраця з Росією на анексованому півострові може погано позначитися на репутації Прікса та його архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au.

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«Наслідок очевидний – це руйнація його репутації, доброго імені, над яким він працював все життя, а зараз із-за цієї однієї справи може цю добру репутацію втратити. Якщо йому байдуже, значить, йому байдуже. Але думаю, що його фірмі та співробітникам, тим людям, з якими він пов’язаний – я не думаю, що це буде байдуже. Достатньо буде погуглити, що таке Coop Himmelb(l)au, і перше, що вискочить, це колаборація з окупантами», – коментує посол.

Щерба додав, що робота бюро Прікса в Криму вже висвітлюється австрійськими медіа. Він додав, що про справу повідомлені уряд Австрії, Європейська комісія, уряди країн, де Coop Himmelb(l)au має представництва.

Нагадаємо: раніше керівник віденського архітектурного бюро "Coop Himmelblau" Вольф Прікс підтвердив в коментарі австрійському інформагентству АPA факт участі його бюро у двох проєктах в Росії: будівництва музейно-театрально комплексу у російському Кемерові та спорудження опери в окупованому Севастополі.

З ініціативою будівництва чотирьох культурно-освітніх комплексів – у Калінінграді, Владивостоку, Кемерові та Севастополі — виступив у 2018 році президент Володимир Путін. Будівництвом, яке оцінено у 120 млрд рублів, займається спеціально створений для цього фонд "Національна культурна спадщина". Гроші на будівництво йдуть з державного холдингової компанії "Роснафтогаз", яка володіє пакетами "Роснафти" та "Газпрому". Підрядником для освоєння бюджетних коштів є компанія "Стройтрансгаз" друга Путіна Геннадія Тимченка. Ця компанія перейняла на себе будівництво влітку 2019 року від компанії "Стройгазмонтаж" іншого друга Путіна Аркадія Ротенберга, яка попала під санкції ЄС через будівництво так званого "Кримського мосту".