За час окупації у Крим переселили 200 тисяч росіян - правозахисники

До Криму за період окупації переселилися щонайменше 200 тисяч росіян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на сайт «Управління Федеральної служби державної статистики по Республіці Крим і Севастополю».

«За даними сайту «Управління Федеральної служби державної статистики по Республіці Крим і Севастополю» на кінець 2020 року, «міжрегіональний міграційний рух» осіб, які прибули до Криму, становить 33 137, з них 20 763 в АР Крим за період січень-листопад 2020 року і 12 374 в місто Севастополь за період січень-жовтень 2020 року. Загалом за період окупації кількість осіб, які прибули до Криму в рамках «міжрегіонального руху населення», становить 205 559 осіб: 117 114 - в АР Крим і 88 445 - в Севастополь», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, «з точки зору влади РФ «міжрегіональним рухом населення» є не тільки переміщення жителів РФ на півострів, але й переміщення жителів з Севастополя в «Республіку Крим» і назад».

«Крім того, до цієї кількості входять і жителі Криму, які виїхали, а потім повернулися назад. Тому цифру 205 559 слід розглядати, як максимально можливу кількість жителів РФ, які в'їхали до Криму з РФ після початку окупації і які зареєстрували своє місце проживання у Криму. Ця цифра не відображає всієї картини переміщення громадян РФ до Криму, тому що не включає військовий контингент ЗС РФ і жителів Росії, відряджених на окуповану територію. Тож, загальна кількість переміщених до Криму росіян значно більша», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, переміщення державою-окупантом частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію є воєнним злочином.

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