Євродепутати написали листи чотирьом українським політв'язням з Криму

Група депутатів Європарламенту направила листи солідарності чотирьом українським політв'язням з Криму, що утримуються у місцях позбавлення волі в Росії й окупованому Криму - Ремзі Бекірову, Осману Аріфмеметову, Євгену Каракашеву і Сергію Філатову.

Про це повідомляє в Фейсбук Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

«Ми, депутати Європейського парламенту, уважно стежимо за порушеннями прав людини, які відбуваються в Криму. Дуже боляче спостерігати за тим, як безкарність представників правоохоронних органів за скоєні ними викрадення, арешти, напади на активістів породила атмосферу повного страху», - йдеться у листі.

Європарламентарі пишуть, що їх вразили історії Османа Аріфмеметова і Ремзі Бекірова - цивільних журналістів, які «безстрашно висвітлювали переслідування кримських мусульман, зокрема, обшуки, арешти, суди, поки самі не стали жертвами цих переслідувань».

Окрім того, автори листів повідомляють, що були шоковані випадком євпаторійського анархіста Євгена Каракашева, якого «показово засудили за один ролик, переглянутий тільки один раз».

Також вони занепокоєні історією жителя Джанкоя, члена релігійної громади «Свідків Єгови» Сергія Філатова, якому «доведеться провести шість років у колонії загального режиму за організацію релігійних зустрічей».

Євродепутати планують поширювати інформацію про ці переслідування.

«Нашою метою є те, щоб якомога більше європейців з Праги, Брюсселя, Страсбурга, Женеви і багатьох інших міст Європи усвідомили, що за проблемою окупації Криму та порушень прав людини стоять реальні людські долі, і щоб сотні різних людей - від простих офісних працівників до міністрів - змогли висловити кримським політв'язням свою солідарність і занепокоєння за їхні долі », - зазначили автори листів.

Підтримку українських політв'язнів ініціювали депутати Європейського парламенту Маркета Грегорова (Marketa Gregorova) і Ондржей Коваржік (Ondrej Kovarik) - Чехія; Андрюс Кубілюс (Andrius Kubilius) - Литва; Рейнхард Бютікофер (Reinhard Butikofer) і Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel) - Німеччина. Їх підтримали 22 інших європарламентаріїв.

Головне фото: zmina.ua

Фото в тексті: Крим Реалії