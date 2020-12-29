Суд РФ вирішив етапувати п'ятьох кримських татар до ростовського СІЗО

Російський військовий суд у Ростові-на-Дону відхилив усі клопотання адвокатів, поданих на попередньому слуханні щодо першої п'ятірки другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір», а також прийняв рішення про продовження арешту кримських татар та етапування їх із Криму до ростовського СІЗО-1.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв у відео, опублікованому в Фейсбуці Кримською солідарністю, передає Укрінформ.

«За всіма клопотаннями захисту нам відмовлено - і про повернення справи прокурору, і про непідсудність цієї кримінальної справи Південному окружному військовому суду відповідно до 4-ї Женевської конвенції. Також відхилено клопотання про те, щоб хлопців не вивозили з території Криму», - розповів адвокат Едем Семедляєв.

При цьому, повідомив він, було задоволено клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу фігурантам «справи» на пів року.

Крім того, суд ухвалив рішення етапувати п'ятьох фігурантів другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» до СІЗО-1 Ростова-на-Дону.

За словами адвоката, наступне засідання призначено на 11 січня 2021 року «якщо хлопців устигнуть етапувати».

Нагадаємо, 28 грудня суд у Ростові-на-Дону (РФ) провів попереднє слухання щодо першої п'ятірки «другої сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір». До цієї групи увійшли Ремзі Бекіров, Різа Ізетов, Раїм Айвазов, Шабан Умеров, Фарход Базаров.

Усього в цій найбільш численній за кількістю фігурантів справі проходять двадцять п'ять кримських татар, яких суд перед завершенням досудового слідства розділив на п'ять груп.

Як повідомляв Укрінформ, 25 кримськотатарських громадських активістів звинувачуються в причетності до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, визнаної в РФ терористичною організацією.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання Кримська солідарність.