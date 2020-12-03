Україна на Раді міністрів ОБСЄ поінформує про Кримську платформу

Як передає власний кореспондент Укрінформу, у деталях про цей формат український міністр поінформує колег під час спеціального сайд-івенту на полях Ради міністрів ОБСЄ.

"Спроба анексії Росією Криму потребувала від України створення Кримської платформи для деокупації Криму. З допомогою цього міжнародного механізму співпраці ми будемо координувати нашу діяльність для пом’якшення загроз для безпеки, економічного процвітання та навколишнього середовища у Криму, а також для викорінення масових порушень прав людини та вирішення інших проблем", - заявив Кулеба у своєму виступі під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка проходить у форматі онлайн.

Глава МЗС України наголосив, що спільний інтерес усіх країн-учасниць ОБСЄ полягає у відновленні безпеки та стабільності в Азово-Чорноморському регіоні, що було порушено зі збройною окупацією Криму Росією.

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"Я б хотів подякувати тим країнам, які вже підтримали цю ініціативу, та закликати інші країни, партнерів та друзів приєднатися до цього формату", - заявив він.

Кулеба також висловив вдячність країнам-партнерам за привернення уваги до порушень прав людини у тимчасово окупованій АР Крим та в Севастополі. За його словами, цинічне та системне переслідування незгодних з окупацією людей на півострові не може залишатися без наслідків.

"Я зможу розказати більше про це і про Кримську платформу під час спеціального сайд-івенту, який відбудеться пізніше сьогодні", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться у форматі відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україну представляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Очікується, що тема російської агресії проти України стане однієї з головних тем зустрічі.