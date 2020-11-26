МЗС закликає Кіпр долучитися до Кримської платформи

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар запропонував Республіці Кіпр долучитися до ініціативи «Кримська платформа».

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час політичних консультацій під головуванням Боднара та постійного секретаря МЗС Республіки Кіпр Корнеліоса Корнеліу.

Зазначається, що співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин у політичній та економічній сферах, а також взаємодію у рамках міжнародних організацій, зокрема в ООН та ЄС.

«Заступник міністра поінформував кіпрську сторону про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та закликав долучитися до ініціативи «Кримська платформа»», - йдеться у повідомленні.

Постійний секретар МЗС Кіпру наголосив на незмінності позиції його країни щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також дотримання політики ЄС стосовно санкцій проти РФ. Кіпрська сторона також запевнила, що і надалі всіляко підтримуватиме євроінтеграційні прагнення України.

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Боднар та Корнеліу домовилися про проведення найближчим часом робочої зустрічі міністрів фінансів, які є співголовами Міжурядової українсько-кіпрської комісії з економічних питань, для обговорення підготовки до чергового засідання.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи» та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Нині Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.

Проведення саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року в Києві.

Фото: МЗС