МЗС закликає Кіпр долучитися до Кримської платформи

МЗС закликає Кіпр долучитися до Кримської платформи

Укрінформ
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар запропонував Республіці Кіпр долучитися до ініціативи «Кримська платформа».

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час політичних консультацій під головуванням Боднара та постійного секретаря МЗС Республіки Кіпр Корнеліоса Корнеліу.

Зазначається, що співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин у політичній та економічній сферах, а також взаємодію у рамках міжнародних організацій, зокрема в ООН та ЄС.

«Заступник міністра поінформував кіпрську сторону про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та закликав долучитися до ініціативи «Кримська платформа»», - йдеться у повідомленні.

Постійний секретар МЗС Кіпру наголосив на незмінності позиції його країни щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також дотримання політики ЄС стосовно санкцій проти РФ. Кіпрська сторона також запевнила, що і надалі всіляко підтримуватиме євроінтеграційні прагнення України.

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Боднар та Корнеліу домовилися про проведення найближчим часом робочої зустрічі міністрів фінансів, які є співголовами Міжурядової українсько-кіпрської комісії з економічних питань, для обговорення підготовки до чергового засідання.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи» та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Нині Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.

Проведення саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року в Києві.

Фото: МЗС

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