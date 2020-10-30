МКІП сподівається на неупереджене судочинство у справі «скіфського золота»

Міністерство культури та інформаційної політики України вітає рішення Апеляційного суду Амстердама щодо відводу судді у справі “скіфського золота”.

Про це в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказала заступник міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

“Таке рішення, до якого чимало зусиль доклало Міністерство культури та інформаційної політики, дозволяє розраховувати на неупереджене судочинство у цій резонансній справі”, - сказала вона.

А ще висловила сподівання, що незабаром експонати повернуться в Україну.

“Дуже сподіваємось, що вже у найближчому майбутньому безцінні експонати з кримських музеїв повернуться в Україну”, - наголосила вона.

За її словами, відповідно до наказу Міністерства культури, визнано наявність загрози втрати музейних предметів державної частини Музейного фонду України та передано їх на постійне зберігання до Національного музею історії України. Міністерство має право ухвалювати рішення, яка з музейних установ зберігатиме ту чи іншу колекцію. Після повернення музейних предметів в Україну місцем їхнього основного обліку та зберігання буде філія Національного музею історії – Музей історичних коштовностей України. Умови зберігання є уніфікованими для всіх музеїв.

Вона також зазначила, що тимчасова експозиція в Амстердамі фактично врятувала кримські експонати та дала шанс повернути їх в Україну.

“Ця експозиція дала шанс експонатам не бути вкраденими Російською Федерацією, як це сталося з іншими музейними предметами на окупованих територіях Донбасу та Криму”, - зазначила Фоменко.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про "скіфське золото" щодо відводу головуючого судді.

Україна просила про відвід судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що, свідчать про упередженість судді та його зв'язок з Росією.

За інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС2", тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації у справі на користь "Промнефтьстроя". А представництво інтересів "Промнефтьстроя" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі.

Скіфське золото, поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.