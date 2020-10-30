Посол - про відвід судді у справі «скіфського золота»: Ми раді, що суд почув нас

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Це показово, і ми раді, що суд почув нас і зважив на наші обґрунтовані побоювання. Як зазначено в самому рішенні, підставою відводу судді можуть бути саме об’єктивні чинники – і адвокати України довели їх наявність у справі. Це важлива віха у розвитку цього процесу. Потрібно розуміти, що відвід судді – це завжди складна і чутлива справа. У той же час інструмент відводу є важливою гарантією прозорості судочинства. Як на мене, цей тонкий баланс було збережено у вчорашньому рішенні. Приємно бачити таку гідність системи правосуддя”, - зазначив він.

За словами дипломата, формальною підставою задоволення клопотання про відвід стало надання суддею неповної та неточної інформації під час розгляду першого клопотання про його відвід торік. “Апеляційний суд Амстердама зазначив, що від судді, щодо якого розглядається клопотання про відвід, очікується надання повної та достовірної інформації щодо відповідних фактів. Якщо цього не відбувається, виникають питання і сумніви щодо неупередженості такого судді. Нідерландська Феміда ще раз підтвердила, що таким сумнівам не місце у судовому процесі”, - наголосив Ченцов.

Він також зазначив, що експонати «скіфської» виставки є частиною Музейного фонду України і, таким чином, власністю держави Україна.

“На цьому можна і варто би поставити крапку. Але вся ця справа – штучна, і сама по собі є уже певним інструментом маніпуляцій. І дійсно, арсенал спотворення судового розгляду, яким користуються наші адверсарії, досить широкий. Це і затягування, і добре відоме перекручування фактів, і «альтернативне» тлумачення законодавства. І цьому буде покладено край, адже ми знаємо, що правда на нашому боці. Рішення про відвід судді – чудовий приклад”, - підкреслив посол.

При цьому він нагадав, що Окружний суд Амстердама постановив про необхідність повернення експонатів державі Україна, адже саме власністю України є ці культурні цінності.

“Музеї дане рішення оскаржили, і власне ми й досі знаходимось на цій стадії оскарження. Наша позиція незмінна і ми повністю підтримуємо рішення суду першої інстанції, на чому і наполягатимемо далі. У липні 2019 року вже Апеляційний суд Амстердама виніс проміжне рішення про застосування українського законодавства у справі, замість Конвенції ЮНЕСКО. Тут наша позиція також дуже чітка: Україна та Нідерланди мають відповідні міжнародно-правові зобов’язання за цієї Конвенцією, і вони мають виконуватись. Саме виходячи з цього, має вирішуватись ця справа, адже не можна відкидати цей фундаментальний інструмент у сфері міжнародної охорони культурних цінностей. Тепер розгляд справи по суті буде відновлено, і ми матимемо ще одну можливість представити аргументи на свою користь. І вони – залізні, хоч і стосуються золота”, - пояснив Ченцов.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд в Амстердамі 28 жовтня задовольнив позов України у справі про "скіфське золото" щодо відводу судді у зв'язку з підтвердженням його зв’язку із адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду цієї справи.

1 листопада 2019 року суд у Гаазі відхилив клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу щодо "скіфського золота". У рішенні йдеться про те, що суд не побачив жодних обставин, які б свідчили про упередженість судді.

Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід.

Пізніше Україна вдруге подала клопотання про відвід судді.

Міністерству юстиції стало відомо про існування обставин, що можуть свідчити про упередженість головуючого судді. Зокрема, за інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС2", тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації у справі на користь "Промнефтьстроя". А представництво інтересів "Промнефтьстроя" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду. "Скіфське золото", допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі.

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.

Фото Софії Шовікової