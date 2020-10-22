МЗС вимагає від Росії припинити незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у коментарі Укрінформу, відповідаючи на запитання, чи відомо МЗС про те, що в окупованому Севастополі за ініціативою "Фонду розвитку російсько-французьких історичних ініціатив" відбулася церемонія перепоховання останків французьких військових, які загинули під час Кримської війни.

"Нам відомо про цей факт. Слід зазначити, що останки французьких солдатів було відкрито Україною ще до окупації Криму – у 2013 році в ході будівництва. На жаль, окупація не дала можливості здійснити їх перепоховання, і весь цей час вони перебували на зберіганні. У даному випадку Росія під ширмою приватних історичних проєктів намагається продемонструвати "плідні міжнародні контакти" Криму, який на сьогодні перебуває у міжнародній ізоляції", - зазначила вона.

За словами Джапарової, ще напередодні цього так званого проєкту в МЗС вжили відповідних превентивних політико-дипломатичних заходів. "Наше посольство у Франції провело інтенсивну роботу з метою роз’яснення позиції України, яка полягає в тому, що реалізація будь-яких "міжнародних" проєктів з російською окупаційною адміністрацією ТОТ Криму є порушенням політики невизнання спроби анексії Росією ТОТ АР Крим та м.Севастополь, яка закріплена у Резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 р., а також у щорічних (з 2016 р.) резолюціях ГА ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)" та з 2018 р. - у резолюціях ГА ООН "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", - повідомила заступник міністра.

Крім того, за її словами, кожен із таких "міжнародних" заходів активно використовується російською пропагандою на користь аргументів про неефективність міжнародно-санкційної блокади Криму та "закрите навічно питання Криму" тощо.

"Україна категорично проти підтримки та розвитку будь-яких відносин з представниками російської окупаційної адміністрації, розцінюючи їх як такі, що спрямовані на легітимізацію спроби анексії РФ суверенної території України АР Крим та міста Севастополя. Варто наголосити, що ми працюємо в офіційній площині із нашими офіційними контактами. Цей "проєкт" не має нічого спільного з урядом Франції, позиція якого чітка і послідовна у підтримці територіальної цілісності України. Його просуває приватна ініціатива - такий собі "Фонд розвитку російсько-французьких історичних ініціатив", очолюваний заангажованою Кремлем персоною - П'єром Маліновським", - розповіла Джапарова.

Вона також подякувала французьким партнерам за те, що аргументи України було почуто. "Офіційна французька сторона відмежувалася від цього "проєкту", хоча нам відомо, що він має підтримку вищого політичного керівництва Кремля. Навіть обіцяної широкого інформаційного висвітлення цей випадок не отримав. Французьке видання Le Figaro дуже обережно згадало про перепоховання із одночасним посиланням на слова Посла Франції в Росії П'єра Леві, котрий зазначив, що "Франція не визнає незаконної анексії Криму Росією і відмовляється від будь-якої інструменталізації пам’яті своїх дітей", - зазначила вона.

Джапарова додала, що у відповідній ноті МЗС України звернулося до російської сторони з вимогою припинити усі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та в місті Севастополі, а також забезпечити належне ставлення до усієї української історико-культурної спадщини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України відповідно до норм міжнародного права, у тому числі Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 р., резолюції Ради Безпеки ООН 2347 від 24 березня 2017 р.

“Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з проведенням археологічних розкопок, що здійснюються у рамках т.зв. проєкту «Кримська війна» на території Альмінської долини та у місті Севастополь з грубим порушенням норм міжнародного права та законодавства України”, - підкреслили у коментарі МЗС.

У міністерстві нагадали, що відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року, Російська Федерація як держава-окупант повинна поважати культурні цінності, розташовані на тимчасово окупованій території України, а також вживати необхідних заходів для їх збереження.

Крім того, зазначається, що рекомендаціями Генеральної конференції ЮНЕСКО, що визначає принципи міжнародної регламентації археологічних розкопок від 5 грудня 1956 року, передбачено, що у випадку збройного конфлікту держава, яка окупувала територію іншої держави, повинна утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій території.

Як повідомлялося, в тимчасово окупованому Росією Криму археологи виявили декілька стародавніх поселень.

Як повідомлялося, на початку жовтня 2020 року в Альмінській долині та в Севастополі відбулося офіційне відкриття кількох поховань французьких та російських солдатів, зниклих безвісти в ході бойових зіткнень у Севастополі та на річці Альма під час Східної (Кримської) війни 1853-1856 рр. Також було організовано урочисті перепоховання на французькому кладовищі Севастополя останків 155 французьких солдатів, знайдених ще до окупації Криму Росією у 2013 році.