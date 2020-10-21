Україна не постачатиме воду для російської армії в окупованому Криму – Джапарова

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова переконана, що Російська Федерація як держава-окупант штучно політизує питання водопостачання до Криму, й запевнила, що Україна не буде постачати воду на потреби російського військово-промислового комплексу.

Про це вона заявила в онлайн-виступі на міжнародній конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації" в Херсоні, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що Джапарова спростувала усі звинувачення на адресу України з боку Росії у водній блокаді Криму і наголосила на повній відповідальності РФ як держави-окупанта за водопостачання на півострові відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Джапарова підкреслила, що Росія штучно політизує питання води, перекладаючи свою відповідальність на Україну.

«Україна не перекривала жодних природних водотоків чи річок, через які вода потрапляє в Крим, лише призупинила ту штучну водну преференцію, яку колись надавала для прискореного розвитку економіки та сільського господарства півострова. Це ціна окупації, яка лише буде зростати, та, напевно, те, про що Росія мала думати, перш ніж наважуватись на злочин окупації української території», - наголосила вона.

За її словами, підвищений попит на воду в Криму пояснюється неправомірними діями РФ, яка мілітаризує півострів та штучно змінює демографічний склад його населення у порушення норм міжнародного права.

«Україна не буде задовольняти потреби російського військово-промислового комплексу у водних ресурсах. Власні водні ресурси Криму здатні забезпечити потреби населення півострова у воді навіть у найбільш посушливі роки», - підкреслила Джапарова.

Вона також відзначила, що у своїх закидах у бік України Росія апелює до захисту прав людини, й додала, що всесвітньо відомим фактом є те, що Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та права людини на тимчасово окупованому півострові, що відображено у відповідних щорічних резолюціях ГА ООН, а також у спеціальних доповідях Генерального секретаря ООН щодо ситуації з правами людини в АРК та м. Севастополь.

Учасники заходу окремо обговорили питання мілітаризації Кримського півострова та порушення Росією норм міжнародного екологічного права.

Як повідомлялося, українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставку води на півострів було припинено.

Запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Згідно з заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.