Україна не порушує міжнародне право, не подаючи воду Криму - представник Зеленського

Позиція Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим незмінна - відновлення водопостачання на тимчасово окуповану територію можливе лише у випадку деокупації півострова.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив 21 жовтня у ході міжнародної конференції «Про проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації», організованої Мінреінтеграції спільно з МЗС України, постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

«Позиція наша полягає в тому, що відновлення водопостачання на тимчасово окуповану територію АР Крим (Північно-Кримським каналом – ред.) можливе лише у випадку деокупації цієї нашої тимчасово окупованої території… Наразі ця конференція є дуже важливою для того, щоб продемонструвати консолідовану позицію державних органів України, що працюють по Криму», - зазначив Кориневич.

За його словами, є розуміння, що Російська Федерація буде намагатися використовувати різні міжнародні платформи, майданчики, активніше, ніж вона це робить наразі, – особливо міжнародні майданчики, що стосуються гуманітарного виміру, для того, щоб порушувати питання можливих міфічних порушень прав людини з боку України.

Кориневич підкреслив, що Україна нічого з точки зору міжнародного права не порушує, не подаючи воду у тимчасово окупований Крим. Україна не змінювала русло Дніпра чи інших природних водойм, Дніпро не тече по території Криму. Північно-Кримський канал – це штучна споруда, український об’єкт, що не має ніякого відношення до міжнародного права, він має такий статус, як автодорога Херсон - Одеса, наголосив він.

Як повідомлялося, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинено.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

У підконтрольному РФ «уряді» Криму повідомили, що готуються до «найгіршого сценарію» з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю «глава» Криму Сергій Аксьонов стверджує, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.