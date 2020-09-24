У Президента відповіли на закиди окупантів про “перекриту” річку Дніпро

Україна не перекривала русло Дніпра, а канал в окупований Крим.

Про це у Facebook зазначив представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, коментуючи закиди з боку Росії про порушення Україною міжнародного права через «перекривання Дніпра», передає Укрінформ.

«Представники окупаційної адміністрації РФ в Криму продовжують говорити про питання водопостачання. Лунають різні заяви та коментарі з приводу того, що хтось не має права «перекривати» річку Дніпро і «позбавляти доступу до води з неї», – повідомив Кориневич.

Він вказав, що річка Дніпро вільно тече по території України, Білорусі та Росії, водою з неї вільно користуються люди тих територій, через які вона протікає.

«Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України, під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом, це українська споруда і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати», – зазначив Кориневич.

Нагадаємо, у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах окупованого Криму через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна може поновити подачу води до окупованого Криму в разі гуманітарної катастрофи.