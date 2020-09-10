Кориневич - про постачання води до Криму: Ми не повинні вирішувати за окупанта його проблеми

Українські громадяни в окупованому Криму підтримують позицію України щодо постачання води на півострів тільки після його деокупації.

Про це у програмі "Насправді: КРИМ" на телеканалі "ДОМ" заявив Антон Кориневич, постійний представник президента України в АР Крим.

"Оці всі маніпуляції російської сторони щодо гуманітарної катастрофи - Російська Федерація сама створила цю гуманітарну катастрофу в нашій країні, окупувавши частину нашої території шість років тому. Пішов сьомий рік тимчасової окупації Криму. Тому, напевно, потрібно шукати корінь зла і привід до цих всіх проблем в діях саме Російської Федерації. Тому ніякої води в Крим до деокупації. Ми не повинні вирішувати за державу-окупанта її питання, її проблеми ", - підкреслив Кориневич.

Він також розповів, що співробітники представництва Президента спілкуються з українськими громадянами в Криму - і кримчани розуміють позицію України.

"Українські громадяни в Криму - це й українці, і кримські татари, і етнічні росіяни - вони прекрасно розуміють, чому така позиція у держави, ба більше - її підтримують", - резюмував постійний представник президента України в АР Крим.