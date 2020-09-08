У МінТОТ заявляють, що питної води для жителів Криму достатньо

У Криму достатньо питної води для громадян, а подача води Північнокримським каналом на півострів буде відновлена лише після повної деокупації АР Крим.

Як передає Укрінформ, про це у вівторок, 8 вересня, на брифінгу у Херсоні заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, що перебуває на Херсонщині з робочою поїздкою.

"Це штучна проблема, створена окупантом на півострові. Ми спілкуємося як з громадянами, так і з неурядовими організаціями, ми спілкуємося також з фахівцями і науковцями, які досліджують проблематику води. І я схильний їм довіряти. За їх словами, тих обсягів води, які на сьогодні доступні в Криму, достатньо для забезпечення потреб у питній воді для громадян, які знаходяться на окупованій території", - сказав заступник міністра.

Яременко підкреслив, що позиція міністерства полягає в тому, що Північнокримським каналом вода на півострів потрапить лише після повної деокупації АР Крим.

Як повідомляв Укрінформ, із 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах окупованого Криму через посуху і обміління водоймищ почався третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

Питну воду жителям подаватимуть строго по годинах. Так, у Сімферополі частина населення буде отримувати воду вранці з 6:00 до 9:00 і ввечері з 18:00 до 21:00.

За інформацією "влади" Сімферополя, на третьому етапі споживання води має знизитися до 100 тис. кубометрів на добу замість 160 тис. кубів.

Перший етап обмеження подачі води стартував опівночі 24 серпня у Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів. З 2 вересня ввели другий етап обмежень - встановили погодинний графік подачі води.

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В "уряді" Криму повідомили, що готуються до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю "глава" Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставку води на півострів було припинено.

Запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Згідно з заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.