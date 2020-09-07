В окупованому Криму скоротили подачу води до кількох годин на день

З 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах окупованого Криму через посуху і обміління водоймищ починається третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє проект Крим Реалії з посиланням на інформацію російського "уряду" Криму.

Зазначається, що питну воду жителям подаватимуть строго по годинах. Так, у Сімферополі частина населення буде отримувати воду вранці з 6:00 до 9:00 і ввечері з 18:00 до 21:00.

За інформацією "влади" Сімферополя, на третьому етапі споживання води має знизитися до 100 тис. кубометрів на добу замість 160 тис. кубів.

Як повідомляється, перший етап обмеження подачі води стартував опівночі 24 серпня у Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів. З 2 вересня ввели другий етап обмежень - встановили погодинний графік подачі води.

В "уряді" Криму повідомили, що готуються до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю "глава" Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Українська влада неодноразово робили заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставку води на півострів було припинено.

Запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Згідно з заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.