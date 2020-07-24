Вода для Криму: експерт каже, що РФ хоче створити передумови для вторгнення в Україну

Потреба збройних сил країни-окупанта у водних ресурсах залишається однією з основних передумов для вторгнення Росії в Україну з Криму.

Про це на дискусії в Києві «Війна за воду: чому варто очікувати продовження російського вторгнення та що може зробити Україна» заявив член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Потреба Росії в дніпровській воді залишається, і вона продовжуватиме спроби роздобути дніпровську воду. Але я хочу однозначно сказати, що тих ресурсів води, які є в Криму, для цивільного населення достатньо. Виключаючи активне використання води для збройних сил Російської Федерації, наприклад, для заповнення водою радіаторів танків і бронетранспортерів, то води в Криму цілком достатньо, щоб там не було гуманітарної катастрофи», - сказав Барієв.

Проте, зазначив він, Росія активно працює на всіх фронтах, в тому числі дипломатичному, заявляючи, що Україна нібито проводить політику дискримінації щодо жителів Криму.

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«Було звернення до ЄСПЛ від так званого рибного господарства, яке в підсумку продемонструвало програш російських юристів і всієї правової системи Росії», - зазначив член Меджлісу.

Однак, наголосив Барієв, ці процеси та звернення «про факт подачі води до Криму», наприклад, в Комітет ООН з прав людини, потрібні Росії для того, щоб створити певні передумови для своїх дій, які можуть призвести до вторгнення.

Що стосується самого вторгнення, вважає він, то Україна завжди повинна бути готова до нього і працювати в кількох напрямках, перший з яких - посилення стримування можливого нападу з боку РФ, враховуючи той контингент російських військ, який перебуває на території Криму і південному сході України.

Крім того, вважає голова КРЦ, важливо, щоб в Україні була чітка координація і взаємодія між усіма гілками та органами влади.

«Я вважаю справедливим те, що влада і громадськість активно заявляють про загрозу Україні з боку Росії і таким чином привертають увагу міжнародної спільноти, американських і європейських експертів з метою вжиття своєчасних превентивних заходів у вигляді посилення санкційної політики, у вигляді посилення української армії», - вважає Барієв.

На його думку, робота в цьому напрямку сьогодні - одна з найважливіших для України.

«Важливо, щоб Захід розумів, що якщо буде ескалація конфлікту в Україні, то проблема біженців з України буде більш доровартісною проблемою для Заходу, ніж своєчасне надання допомоги для України і вчасно вжиті превентивні дії у вигляді санкцій щодо країни-агресора. Це сьогодні - один з важливих етапів забезпечення захисту України на дипломатичному рівні», - наголосив Барієв.