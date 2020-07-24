Шмигаль заявив про фіналізацію концепції платформи "Крим - це Україна"

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи "Крим - це Україна" і зауважив, що спочатку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом в переговорний.

Про це Шмигаль сказав під час зустрічі з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем, інформує Урядовий портал.

Зазначається, що сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та питання деокупації Криму.

За словами глави уряду, МЗС фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи «Крим - це Україна».

«На першому етапі це буде консультативно-координаційний формат. Однак в майбутньому ми не виключаємо його перетворення на переговорний», - сказав Шмигаль.

Він додав, що платформа має опікуватись усім спектром наслідків окупації - від гуманітарного до безпекового виміру.

"Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба у покращенні координації і підвищенні ефективності санкційної політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму загалом", - наголосив Прем’єр-міністр.

Шмигаль зауважив, що серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держав-гарантів української безпеки, зокрема США, Велику Британію та Францію, Німеччину як ключову учасницю нормандського формату, а також регіональних партнерів, що, як і Україна, зацікавлені у розв’язанні кримського питання та припиненні агресивної політики Росії.

«Ми сподіваємося і на підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку введенням кримських пакетів санкцій», — заявив очільник уряду.

Крім того, Шмигаль наголосив, що вагомий внесок у зміцнення цивільного сектору безпеки зробила Консультативна місія ЄС, і Україна очікує на відкриття регіонального Офісу КМЄС у Маріуполі.

Повідомляється, що сторони також обговорили питання проведення саміту Україна – ЄС, вдосконалення Угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі, ситуацію на сході України та в окупованому Криму.

Глава уряду відзначив, що українська сторона очікує на результативне проведення 22-го саміту Україна – ЄС 1 жовтня у Брюсселі та сподівається на підтримку в просуванні ключових рішень.

«Низка аспектів сьогодні потребують оновлення параметрів Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі та доповнення її новими елементами секторального співробітництва. Саме тому внесення відповідних змін до торговельної частини Угоди є ключовим пріоритетом уряду у короткостроковій перспективі», — зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що за результатами саміту та засідання Ради асоціації в грудні вдасться спільно сформулювати нові амбітні завдання двосторонньої співпраці та посилити процес інтеграції України з ЄС.

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Шмигаль подякував ЄС за тверду позицію щодо територіальної цілісності України та незмінну підтримку України в протистоянні російській агресії.

У свою чергу Боррель наголосив, що безпека України - це безпека Європи, а тому Європейський Союз продовжить активну й конструктивну співпрацю з Україною.

Як повідомлялося, Шмигаль 23 липня перебував з візитом у Брюсселі.

Фото: КМУ