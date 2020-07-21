МКІП долучається до реалізації інтернет-проєкту "Крим - це Україна"

Міністерство культури та інформаційної політики України долучилось до реалізації інтернет-проєкту "Крим - це Україна", спрямованого на підтвердження тісного історичного зв’язку окупованого Криму з Україною.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

"В межах проєкту здійснюється розміщення відповідних архівних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних документів. Його реалізують Херсонська обласна державна адміністрація, Державна архівна служба України, газета "Кримська світлиця" та громадська організація "Євромайдан-Крим", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Міністерство культури та інформаційної політики України зі свого боку звернулось до Українського інституту національної пам’яті, обласних, Київської міської державних адміністрацій, музеїв та заповідників з даної сфери управління з проханням надати потрібні матеріали.

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Як повідомлялося, у Києві 15 червня презентували інтернет-проєкту "Крим - це Україна". Зазначалося, що це - всеукраїнський онлайн-банк архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних матеріалів на підтвердження тісного зв’язку Криму з материковою Україною.

На ресурсі розміщено більш ніж 150 статей про історичну і культурну спадщину Кримського півострова та насичене життя його народу, а також більше 20 публікацій з унікальними архівними документами та музейними експонатами з усієї України.

Перше фото: Krym.org (RFE/RL)